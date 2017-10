Maaülikoolis tehti esimest korda operatsioon kilpkonnale

"Haav tundub täitsa ilus! Nagu saate aru, ta näeb välja natuke teisiti kui tavaline koera-kassi haav, kuna kilpkonna lahtitegemine on natuke komplitseeritum, natuke keerulisem kui kassi-koera puhul. Et see on ikkagi konservipurk, mida tuleb lahti lõigata, ja kui tavaliselt ikkagi kirurgiliseks instrumendiks on skalpell, siis siin pidime saagi kasutama," selgitas loomakirurg Aleksandr Semjonov.

"Me tükk aega ikka mõtlesime, kas me tahame ta lahti lõigata või ei taha ja kuna tõesti meil muid võimalusi enam selle looma ravil ei olnud, siis võtsime vastu otsuse, et ikkagi vaatame, mis tal sees on," lisas ta.

Operatsioonilauale sattus Üllar sellepärast, et ta üks hetk ei söönud enam.

"Roomajate puhul on see üsna tavaline, et nad aeg-ajalt paastuvad. Noh kui see selline mitte just kõige parem isu oli kestnud umbes kuu, siis otsustasin igaks juhuks lasta Üllari üle vaadata ja tuligi välja, et tal on tegelikult erinevad soolestikuprobleemid. Ta kõht ei käinud läbi. Et kõik see toit, mis ta oli omale sisse söönud, oli siis kinni jäänud ja lisaks olid tal tekkinud siis ka gaasid," meenutas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi spetsialist Andro Truuverk.

Leopardkilpkonn Üllar käis operatsioonil ja praegu on ta "kodusel ravil". "Igapäevased toimetused on umbes sellised. Kaks korda päevas vannitan Üllarit, ja see protseduur umbes nii välja näebki, et ma panen umbes poole kausi jagu käesooja vett ja kastan Üllarit sinna sisse ja see protseduur siis peaks nüüd tema soolestiku tööd intensiivistama ehk siis loodetavasti hakkab see läbi käima."

Ja umbes kord nädalas käiakse Üllariga Maaülikoolis ülevaatlusel. "Üllar peab hakkama nüüd ise roojama, et praegu ta vaikselt sööb juba, aga oluline on see, et me näeksime, et see soolestik töötab, et see toit liigub edasi ja ta toit liigub soolest välja," lausus Loomaarst Kristin Tõnise. "Ta näitab selliseid paranemise märke, aga ikkagi peab olema natuke ettevaatlik prognoosi osas."

"Üllar on umbes kuue-seitsme aasta vanune ja tegelikult on tegemist hoopis emase kilpkonnaga. No need kahtlused on kestnud siin mõnda aega, et tegemist võiks olla emase kilpkonnaga ja kui me Üllariga arsti juurde läksime, siis ülevaatuse käigus kilpkonnaekspert siis tegelikult ka kinnitas seda, et jah, tõesti, Üllar on emane!" kommenteeris veel Tartu Ülikooli loodusmuuseumi spetsialist Truuverk, kelle sõnul jääb loom sellest hoolimata Üllari nime kandma.