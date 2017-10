Esmaspäeval tuleb pilves selgimistega ilm

Ilmajaama teatel on uue nädala esimesel päeval pilves selgimistega ilm, õhtul jõuab lääne poolt kohale sajuala.

Saabuval ööl on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati on udu ja võib uduvihma tibutada. Kagutuul tugevneb pikkamööda 5-10, saarte rannikul hommikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4..9, rannikul kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeva hommikul sajab kohati uduvihma ja võib olla udu. Puhub kagutuul 5-10, saartel puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6..11 kraadi.

Päeval on kõikjal pilves selgimistega ilm. Hilisõhtul jõuab Lääne-Eesti saartele sajuala. Kagutuul tugevneb 6-12, puhanguti 15 meetrini sekundis, rannikul on tuule tugevus 12-14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on päeval 9..13 kraadi.