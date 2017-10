Coopi panga juhatuse esimees Margus Rink tutvustas uut panka ja annab pidulikult üle esimese Coopi pangakaardi.

Rinki sõnul hakkavad Coopi pangakaardiga kehtima paremad hinnad, lisaks koguvad need kaupluse boonuspunkte. Kõik Coopi kliendikaardid töötavad ka pangakaartidena.

Lisaks saab klient vormistada endale poes väikelaenu, kui ta avastab, et kassas kauba eest makstes jääb pisut raha puudu.

Lisaks töötavad alates kärgmisest kevadest kõik Coopi 350 kaupluse kassad ka sularahaautomaatidena, kust klient saab raha välja võtta.

Kokku on sularaha väljastuspunkte 760.

Coop rajas kaks paketti, Rahn ja Rändrahn. Neist esimene on kodumaisteks arveldusteks, teine on rahvusvaheline pakett.

Krediidipanka pangakaardid Coopi kliendikaartidena toimima ei hakka.

Kõik pangapunktid on mobiilsed, seda saab näiteks Lihulast Virtsu teisaldada.

"See kaheksa kuud on olnud väga lühike aeg, et tuua uus pank turule," ütles Rink, vabandades, et kõik funktsioonid veel ei toimi.

Sõna võttis ka Coopi panga nõukogu esimees Jaanus Vihand.

Vihandi sõnul aitab pank pidada Coopi lubadust hoida elu igas Eesti nurgas.

"Me ei oleks seda panka ostnud, kui meil poleks olnud kogemust panganduses," ütles Vihand, viidates varasemale koostööle Inbankiga.

Coopi panga esimene pangakaart anti Eesti ettevõtjale, Taarapõllu talu perenaisele.

Kodumaine pank

Eesti ainus ühistuline jaekaubandusgrupp Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub enam kui 350 kauplust, ostis tänavu jaanuaris varem Moskva Pangale kuulunud enamusosaluse AS-is Eesti Krediidipank.

Coop panga suuromanik on Coop Eesti ehk 19 piirkondlikust tarbijate ühistust koosnev Eesti toidu- ja esmatarbekaupade müügiga tegelev grupp.

Panga juhatuse esimees Margus Rink ütles, et Coop panga brändile vastava väljanägemise on saanud 14 üle Eesti asuvat pangakontorit, millest esimesed on kolinud Coopi kauplustesse ning tööd alustas uus internetipank.

Oktoobri jooksul avatakse Coopi kauplustes esimesed pangapunktid, kust saab igapäevapanganduse teenuseid – avada kontot, vormistada pangakaarti ning taotleda väikelaenu.

Oktoobri lõpus alustab tööd uus mobiilipank. Järgmise aasta kevadest saab Coop pangakaardiga sularaha välja võtta kõikide Coop kaupluste kassadest üle Eesti.