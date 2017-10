Tulistamine leidis aset kohaliku aja järgi pühapäeva õhtul kella 22.08 ajal peamisel kasiinotänaval Las Vegase Stripil festivali Route 91 Harvest ajal, kus astus parajasti üles kantristaar Jason Aldean. Sajad inimesed põgenesid enam kui viis minutit kestnud tulistamise ajal.

Kokku oli kontserdil enam kui 22 000 inimest.

Pealtnägijate sõnul kõlas sadu laske.

Las Vegase politsei selgitas pressiteates, et hädaabikõne saabudes tungisid politseinikud kontserdipaiga vastas asuva Mandalay Bay hotellituppa ning leidsid sealt kahtlusaluse surnult.

Varem teatati, et politsei lasi ründaja maha, kuid Las Vegase šerif Joseph Lombardo kinnitas, et mees lasi enda ise maha.

Ründaja oli Nevadast Mesquite'ist pärit 64-aastane Stephen Craig Paddock. Politsei kinnitusel tegutses tulistaja üksi.

Lombardo sõnul pole aga infot tema motiivide kohta, samuti ei olnud ta varasemast politseile teada. Lombardo sõnul pole politsei tuvastanud tema seoseid terroristlike rühmitusega.

"Meil pole aimugi, mis tema veendumused olid. Me leidsime toast, kus ta viibis, hulga tulirelvi," märkis Lombardo. Hiljem teatas politsei, et toast leiti kümme relva.

ERR-i USA korrespondent Maria-Ann Rohemäe ütles "Aktuaalsele kaamerale", et juba on USA-s hakatud arutama, kui uskumatu on see, et üks inimene sai ligi nii paljudele relvadele, sealhulgas automaatrelvadele, mida pole lihtne osta.

Lombardo ütles, et Paddock oli "häiritud inimene, kelle eesmärk oli tuua massilist kahju".

Hotellis oli mees olnud alates 28. septembrist. See näitab Rohemäe sõnul, et tegemist oli ettekavatsetud rünnakuga.

Politsei teatas varem, et otsib Paddocki toakaaslast Marilou Danleyt. Hiljem kinnitas politsei, et taga otsitud naine ei viibinud rünnaku ajal riigis ning ei olnud hotelli sisseregistreerimise ajal koos Paddockiga. Politsei arvates kasutas Paddock hotellis mõnda tema dokumenti.

Lombardo sõnul on politsei naisega rääkinud ning ei pea teda esialgu juhtunuga seotuks. Samas lisas ta, et uurimine selles osas jätkub.

Samuti on politsei leidnud üles kaks rünnakuga seotud sõidukit.

Kontserdi külastajate seas oli mitu sinna vaba aega veetma läinud California korrakaitsjat, kellest üks sai surma. Lombardo sõnul said kaks töökohustusi täitnud politseinikku vigastada. Neist üks on pärast operatsiooni stabiilses seisundis, teine sai kergemaid vigastusi.

Sündmuskohal viibijad kirjeldasid, et vahetult pärast tulistamist hakkas saabuma üks kiirabiauto teise järel. Las Vegase ülikooli meditsiinikeskuse teatel on haiglasse viidud "hulk kuulihaavadega kannatanuid".

"Me kohtasime bensiinijaamas ühte medõde, kes oli kontserdil ja ta aitas üht inimest, keda oli näkku tulistatud, kedagi, kes oli saanud kuuli rindu ja kedagi, kes oli saanud maksahaava," rääkis üks tunnistaja CNN-ile.

Võimud on sulgenud osa Stripist ja osariikidevahelisest maanteest nr 15. Las Vegase lennuväljal peatati seoses intsidendiga ajutiselt lennud, ent praeguseks on liiklus taastatud.

Varem teatati ka teistest juhtumitest Las Vegase Stripil, kuid politsei kinnitusel osutusid need teated valeks.

Tegemist on ohvriterohkeima massitulistamisega USA lähiajaloos - selle ohvrite arv on juba ületanud eelmisel aastal Florida ööklubis toimunud tulistamise, kus hukkus 49 inimest.

Mikser avaldas USA kolleegile kaastunnet

Välisminister Sven Mikser avaldas USA välisministrile Rex Tillersonile kaastunnet Las Vegases toimunud tulistamise pärast.

"Mõistan hukka mitmeid inimelusid nõudnud massitulistamise Las Vegases," lausus välisminister.

"Avaldan siirast kaastunnet ohvrite omastele. Meie mõtted on Ameerika rahvaga ja kõigiga, keda toimunud veresaun mõjutas," lisas Mikser.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

VIDEO: Media briefing earlier by @Sheriff_LVMPD regarding the active shooter incident on the Strip. https://t.co/1D7ziLF7ut #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

We have located the vehicles in question, and we are confident we have located the female person of interest. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Witnesses: people in panic flee as mass shooting happening at Mandalay Bay in #LasVegas pic.twitter.com/GMmutsi7ul — CGTN (@CGTNOfficial) October 2, 2017

WATCH: “The deadliest mass shooting in US history.” A special edition of TODAY starts now #LasVegas pic.twitter.com/6hxHmQdSjX — TODAY (@TODAYshow) October 2, 2017

Horrific Scenes from #LasVegas Terror shooting.

Prayers and thoughts with victims & their families. pic.twitter.com/A8MJknxkiR — kamran syed (@kamran2513) October 2, 2017

Two on-duty LVMPD officers were injured during the shooting. One is in stable condition after surgery and the other sustained minor injuries — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Deadliest mass shootings in the US since 1949:#LasVegas , 2017 - 50+ dead



Pulse nightclub, 2016 - 49 dead



Virginia Tech, 2007 - 32 dead



Sandy Hook, 2012 - 26 dead



Killeen, Tx, 1991 - 23 dead



San Ysidro, 1984 - 21 dead



Austin, Tx, 1966 - 13 dead



Columbine, 1999 - 13 dead — Kevin Dupuy WWL-TV (@TheWebKevin) October 2, 2017

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017

To victims, families & loved ones affected by this senseless violence in Las Vegas, Karen & I are praying for you & offering our love... — Vice President Pence (@VP) October 2, 2017

...The hearts & prayers of the American people are with you. You have our condolences and sympathies. — Vice President Pence (@VP) October 2, 2017

To the courageous first responders, thank you for your acts of bravery. — Vice President Pence (@VP) October 2, 2017

PRESS RELEASE: LVMPD Identifies Suspect in Sunday Night Shooting on the Strip https://t.co/dR6m0812Vu #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Police believe the #LasVegas shooting suspect killed himself, and had at least 10 guns. Here's the full update from the Clark County Sheriff pic.twitter.com/U99cyywgOu — Sky News (@SkyNews) October 2, 2017

Michelle & I are praying for the victims in Las Vegas. Our thoughts are with their families & everyone enduring another senseless tragedy. — Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2017