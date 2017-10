Tulistamine leidis aset kohaliku aja järgi pühapäeva õhtul kella 22.08 ajal peamisel kasiinotänaval Las Vegase Stripil festivali Route 91 Harvest ajal, kus astus parajasti üles kantristaar Jason Aldean. Sajad inimesed põgenesid enam kui viis minutit kestnud tulistamise ajal.

Kokku oli kontserdil enam kui 22 000 inimest.

Pealtnägijate sõnul kõlas sadu laske.

Las Vegase politsei selgitas pressiteates, et hädaabikõne saabudes tungisid politseinikud kontserdipaiga vastas asuva Mandalay Bay hotellituppa ning leidsid sealt kahtlusaluse surnult.

Varem teatati, et politsei lasi ründaja maha, kuid Las Vegase šerif Joseph Lombardo kinnitas, et mees lasi enda ise maha.

Ründaja oli Nevadast Mesquite'ist pärit 64-aastane Stephen Craig Paddock. Politsei kinnitusel tegutses tulistaja üksi.

Lombardo sõnul pole aga infot tema motiivide kohta, samuti ei olnud ta varasemast politseile teada. Lombardo sõnul pole politsei tuvastanud ka tema seoseid terroristlike rühmitusega.

"Meil pole aimugi, mis tema veendumused olid. Me leidsime toast, kus ta viibis, hulga tulirelvi," märkis Lombardo. Hiljem teatas politsei, et toast leiti kümme relva.

ERR-i USA korrespondent Maria-Ann Rohemäe ütles "Aktuaalsele kaamerale", et juba on USA-s hakatud arutama, kui uskumatu on see, et üks inimene sai ligi nii paljudele relvadele, sealhulgas automaatrelvadele, mida pole lihtne osta.

"Politsei arvab, et kõik kümme relva viis ta hotelli üksi, kuid pole teada, kas ükshaaval või korraga. Huvitav on see, et tema hotellitoas käis mitu korda toateenindus, aga keegi ei pannud tähele midagi kahtlast," rääkis Rohemäe.

Tema sõnul on selgunud, et lisaks Las Vegasest 100 kilomeetri kaugusel asuvale kodule, oli kahtlusalusel teinegi kodu, mis asub Las Vegasest seitsmetunnise autosõidu kaugusel. Seda otsitakse läbi ja politsei loodab, et leiab sealt informatsiooni kuriteo motiivide kohta.

Lombardo ütles, et Paddock oli "häiritud inimene, kelle eesmärk oli tuua massilist kahju".

Kohalik politsei ütles meediale, et viimastel päevadel kulutas kahtlusalune hasartmängude peale kümneid tuhandeid dollareid. Pole teada, kas ta võitis või kaotas raha, ega ka see, kas hasartmängud on rünnakuga seotud.

Hotellis oli mees olnud alates 28. septembrist. See näitab Rohemäe sõnul, et tegemist oli ettekavatsetud rünnakuga.

Politsei teatas varem, et otsib Paddocki toakaaslast Marilou Danleyt. Hiljem kinnitas politsei, et taga otsitud naine ei viibinud rünnaku ajal riigis ning ei olnud hotelli sisseregistreerimise ajal koos Paddockiga. Politsei arvates kasutas Paddock hotellis mõnda tema dokumenti.

Lombardo sõnul on politsei naisega rääkinud ning ei pea teda esialgu juhtunuga seotuks. Samas lisas ta, et uurimine selles osas jätkub.

Samuti on politsei leidnud üles kaks rünnakuga seotud sõidukit.

Kontserdi külastajate seas oli mitu sinna vaba aega veetma läinud California korrakaitsjat, kellest üks sai surma. Lombardo sõnul said kaks töökohustusi täitnud politseinikku vigastada. Neist üks on pärast operatsiooni stabiilses seisundis, teine sai kergemaid vigastusi.

Sündmuskohal viibijad kirjeldasid, et vahetult pärast tulistamist hakkas saabuma üks kiirabiauto teise järel. Las Vegase ülikooli meditsiinikeskuse teatel on haiglasse viidud "hulk kuulihaavadega kannatanuid".

"Me kohtasime bensiinijaamas ühte medõde, kes oli kontserdil ja ta aitas üht inimest, keda oli näkku tulistatud, kedagi, kes oli saanud kuuli rindu ja kedagi, kes oli saanud maksahaava," rääkis üks tunnistaja CNN-ile.

Võimud on sulgenud osa Stripist ja osariikidevahelisest maanteest nr 15. Las Vegase lennuväljal peatati seoses intsidendiga ajutiselt lennud, ent praeguseks on liiklus taastatud.

Tulistamise järel suletud Mandalay Bay hotell on samuti taas avatud.

Varem teatati ka teistest juhtumitest Las Vegase Stripil, kuid politsei kinnitusel osutusid need teated valeks.

Tegemist on ohvriterohkeima massitulistamisega USA lähiajaloos - selle ohvrite arv on juba ületanud eelmisel aastal Florida ööklubis toimunud tulistamise, kus hukkus 49 inimest.

Tulistaja näis valmistuvat pensioniks

Reuters kirjutab, et Stephen Paddock paistis valmistuvat vaikseks eluks Nevada osariigis Mesquite'i linnas pensionäride kogukonnas, kuhu ta ostis 2015. aastal uue kodu. Sealt oli Las Vegasesse vaid tunni pikkune sõit.

"See on kena, puhas kodu, kus ei paista midagi ebatavalist," ütles Mesquite'i politsei pressiesindaja ajakirjanikele.

Ta lisas, et majast leiti mõni relv ja laskemoona, kuid see ei ole midagi märkimisväärset, arvestades, et tegemist on piirkonnaga, kus on paljudel relvad.

Paddockil oli Texases, kus ta elas vähemalt mõne aasta, jahiluba. Tal oli ka piloodiluba ning tema nimele oli registreeritud vähemalt üks ühemootoriline õhusõiduk.

Võimude sõnul ei olnud Paddockil karistusregistrit, vaid üks kunagine liiklusrikkumine.

Politsei teatel elas Paddock Nevada pensionäride kogukonnas Marilou Danleyga, kes on sotsiaalmeedias kirjeldanud end "kasiinode professionaalina", samuti ema ja vanaemana.

Vend: Las Vegase massitulistaja oli miljonärist kinnisvarainvestor

USA-s Las Vegases pühapäeva õhtul ligi 60 inimest maha lasknud ja rohkem kui 500 haavanud Stephen Craig Paddock oli multimiljonärist kinnisvarainvestor, ütles tema vend Eric Paddock esmaspäeval.

Eric Paddocki sõnul oli tema vend aastaid olnud ka raamatupidaja. Tema teada ei olnud vennal finantsprobleeme.

ISIS võttis vastutuse

Vaatamata politsei teatele, et siiani pole leitud ründaja seoseid terroristlike organisatsioonidega, avaldas äärmusrühmitus ISIS enda uudisteagentuuri kaudu pressiteate, milles võtab vastutuse massitulistamise eest.

ISIS väidab, et ründaja läks islamiusku üle mõni kuu tagasi.

"Las Vegase rünnaku viis läbi ISIS-e sõdur ja ta pani selle toime vastusena üleskutsetele rünnata koalitsiooni riike," märkis ISIS Amaqi vahendusel, viidates USA juhitud koalitsioonile, mis võitleb äärmusrühmituse vastu Lähis-Idas.

"Las Vegase ründaja pöördus islamiusku mõni kuu tagasi," lisas Amaq.

Hiljem avaldas ISIS uue väite, milles ütles, et Las Vegase tulistaja oli terrorirühmitusega seotud ning ütles ründaja nimeks "Abu Abdul-Barr al-Amriki". ISIS pole oma väitele tõestust esitanud.

Samas on olnud juba pikemat ISIS-e strateegiaks võtta vastutus võimalikult suure hulga erinevate rünnakute eest, isegi nende eest, millest mõne puhul on hiljem selgunud, et need polnud isegi islamiäärmuslusega seotud.

FBI: sidemeid ISIS-ega pole

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) kinnitas, et Paddockil ei ole sidemeid äärmusrühmitusega ISIS.

"Me ei ole praeguseks teinud kindlaks sidemeid rahvusvahelise terroriorganisatsiooniga," märkis FBI.

Trump külastab kolmapäeval Las Vegast

USA president Donald Trump tegi seoses Las Vegase festivalirünnakuga Valges Majas pöördumise, milles avaldas kaastunnet ohvrite lähedastele.

Trump ütles, et ründaja mõrvas julmalt üle 50 ja vigastas sadu inimesi ning rünnak oli "puhas kurjus".

President kiitis rünnakule reageerinud jõude ja ütles, et nende kiirus tulistaja leidmisel aitas elusid päästa.

Trump teatas ka, et külastab kolmapäeval Las Vegast, kus kohtub julgeolekuametnike ja ohvrite lähedastega.

Valge Maja: praegu ei ole aeg arutleda relvaseaduse karmistamise üle

Praegu ei ole aeg taasalustada USA-s debatti relvaseaduse karmistamise üle, ütles Valge Maja.

"Poliitilisele debatile on aeg ja koht, kuid praegu on aeg olla ühtne riigina," ütles Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders igapäevasel briifingul.

"(Tulistaja) motiiv tuleb veel kindlaks teha ning oleks ennatlik arutada (relva)poliitikat, kui me ei tea täielikult kõiki fakte või seda, mis juhtus eile õhtul," lisas ta.

Kaljulaid avaldas kaastunnet Las Vegase rünnakuohvrite lähedastele

President Kersti Kaljulaid avaldas esmaspäeval kaastunnet Ameerika Ühendriikides Las Vegases toimunud tulistamise ohvrite lähedastele.

"Mind vapustas sügavalt uudis Las Vegases toimunud tulistamisest. Olen mõtetes kõigiga, keda see lähedalt puudutas. Minu sügav kaastunne Las Vegases mõrvatud inimeste lähedastele ja sõpradele ning kogu Ameerika Ühendriikide inimestele. Soovin kõigile haavatutele kiiret paranemist ja jõudu nende lähedastele," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Mikser avaldas USA kolleegile kaastunnet

Välisminister Sven Mikser avaldas USA välisministrile Rex Tillersonile kaastunnet Las Vegases toimunud tulistamise pärast.

"Mõistan hukka mitmeid inimelusid nõudnud massitulistamise Las Vegases," lausus välisminister.

"Avaldan siirast kaastunnet ohvrite omastele. Meie mõtted on Ameerika rahvaga ja kõigiga, keda toimunud veresaun mõjutas," lisas Mikser.

Las Vegases elav eestlanna Kersti Dennis rääkis juhtunust "Ringvaates":

