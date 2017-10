Hukkunute seas arvatakse olevat mitu politseinikku. Tulistamine leidis aset peamisel kasiinotänaval Las Vegase Stripil festivali Route 91 Harvest ajal, kus astus parajasti üles kantristaar Jason Aldean. Sajad inimesed põgenesid enam kui viis minutit kestnud tulistamise ajal.

Pealtnägijate sõnul kõlas sadu laske.

Las Vegase šerifi Joseph Lombardo sõnul sisenesid politseinikud kontserdipaiga vastas olevas Mandalay Bay hotelli ja kasiinosse ning tapsid tulistaja.

Ründaja oli kohalik mees, 64-aastane Stephen Paddock. Lombardo sõnul usub politsei, et tulistaja tegutses üksi, kuid ta kinnitas, et taga otsitakse mehe kaaslast, aasia päritolu naist Marilou Danelyt. Hiljem teatas politsei Twitteris, et on tõenäoliselt teinud naise asukoha kindlaks.

Samuti leiti kaks rünnakuga seotud sõidukit.

Kontserdi külastajate seas oli mitu sinna vaba aega veetma läinud California korrakaitsjat, kellest kaks sai surma ja üks on kriitilises seisundis haiglas.

Sündmuskohal viibijad kirjeldasid, et vahetult pärast tulistamist hakkas saabuma üks kiirabiauto teise järel. Las Vegase ülikooli meditsiinikeskuse teatel on haiglasse viidud "hulk kuulihaavadega kannatanuid".

"Me kohtasime bensiinijaamas ühte medõde, kes oli kontserdil ja ta aitas üht inimest, keda oli näkku tulistatud, kedagi, kes oli saanud kuuli rindu ja kedagi, kes oli saanud maksahaava," rääkis üks tunnistaja CNN-ile.

Võimud on sulgenud osa Stripist ja osariikidevahelisest maanteest nr 15. Las Vegase lennuväljal peatati seoses intsidendiga ajutiselt lennud, ent praeguseks on liiklus taastatud.

Varem teatati ka teistest juhtumitest Las Vegase Stripil, kuid politsei kinnitusel osutusid need teated valeks.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

VIDEO: Media briefing earlier by @Sheriff_LVMPD regarding the active shooter incident on the Strip. https://t.co/1D7ziLF7ut #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

We have located the vehicles in question, and we are confident we have located the female person of interest. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Witnesses: people in panic flee as mass shooting happening at Mandalay Bay in #LasVegas pic.twitter.com/GMmutsi7ul — CGTN (@CGTNOfficial) October 2, 2017