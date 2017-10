1. oktoobril alustas tegevust Nordea ja DNB pankade Baltikumi äride ühendamisel tekkinud Luminori pank, mis selle juhtide sõnutsi on unikaalne sellega, et tegutseb üksnes ja kõigi Balti riikide turgudel.

Nordea ja DNB pangad leppisid Baltikumi turgudel ühinemises kokku 2016. aasta augustis. Sama aasta oktoobris nimetati Erkki Raasuke ühendpanga juhiks.

Panga peakontor asub Eestis, Lätis ja Leedus on filiaalid.

Luminor Group AB tegevjuht Erkki Raasuke ütles, et järgmise kümne aasta jooksul muutub pangandus tuntavalt.

"Oleme ainus pank, kes on keskendunud ainult ja nimelt Baltimaadele. Ülejäänud on kas põhjamaised, muuhulgas Baltimaades tegutsevad pangad või üksnes kohalikul turul tegutsevad väikepangad," ütles Raasuke. "Meie pank on teadlikult väga kohalik. Luminor on Lätis väga Läti-keskne ja Eestis väga Eesti-keskne."

Raasukese sõnul on Luminor lihtsam, ent konkreetsema fookusega kui selle asutajapangad.

Panga eesmärk on minna börsile.

Kõigis kolmes riigis on oma sularahaautomaatide võrgustik, kuid see on riigiti ebaühtlane. Lähikuudel peaks võrgustik ühtlustuma.

Raasukese hinnangul on Luminori korporatiivpangandusel pigem Nordea nägu ja eraisikute pangandus on rohkem senise DNB panga nägu ehk need on olid omanikpankade tugevused, mis uude panka kokku pandi.

Luminor on Baltimaades suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja, kelle hoiuste turuosa on 16 protsenti ja laenude turuosa 23 protsenti. Kahe panga Baltikumi äride ühinemisel tekkis kliendibaas, kuhu kuulub 1,3 miljonit klienti. Luminoril on hoiuseid mahus üheksa miljardi eurot.