Hommikuks jõuab sadu Kesk-Eestisse

Eestis on vaid käputäis neid inimesi, kes jääkarusid nende õiges elupaigas Arktikas on näinud või kes ka jääkarude päris õiges elukeskkonnas on käinud. Timo Palo, Tartu ülikooli polaaruurija on üks neist, kes maismaa suurima kiskjaga ka väga lähedalt kokku puutunud. Arktika ja sellega jääkarude kaitsmine on praegu väga valuline, kuid oluline küsimus, leiab Palo. Osalt on loomaaed just üks viis, kuidas sellele kaasa aidata.