Enamik fraktsioone ei kiirusta kooseluseaduse osas ühtset seisukohta võtma

EKRE esitas riigikogule eelnõu kooseluseaduse tühistamiseks tänavu mais ning 12. oktoobril ehk kolm päeva enne valimispäeva on see täiskogu päevakorras. Eesti Päevaleht kirjutas, et kooseluseaduse arutelule eelneb Keskerakonna fraktsiooni algatatud arutelu Ida-Virumaa üle, mis tähendab, et riigikogu tööaeg võib enne kooseluseaduseni jõudmist otsa saada.

EKRE püüdis seadust tühistada ka mullu kevadel, kuid siis jäi poolthäältest puudu.

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ütles ERRile, et nemad kui eelnõu algatajad hääletavad kooseluseaduse tühistamise poolt mõistagi üksmeelselt.

Tühistamist toetab erakonnana ka Isamaa ja Res Publica Liit, ehkki fraktsiooni liikmete seiskoht selgub IRLi fraktsiooni ja erakonna esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul tuleval nädalal toimuval koosolekul.

"IRLil on asi ju väga selge ja lihtne - me oleme oma erakonna seisukoha juba 2014. aastal välja kujundanud ja oleme ka riigikogus mitmel korral hääletanud - ja ühtmoodi hääletanud," lausus ta.

Seeder lisas, et kuna praegu on istungitevaba nädal, koguneb fraktsioon tuleval esmaspäeval ning siis arutatakse muu hulgas ka kõnealuse eelnõu üle, kuid ta ei näe enda sõnul põhjust, miks peaks erakondlikku seisukohta muutma.

"Olen kindel, et valdav enamus fraktsioonist hääletab nii nagu 2014. aastal," ütles Seeder, viidates toonasele kooseluseaduse hääletusele, kus ükski IRLi liige seaduse poolt häält ei andnud.

Pevkur: juba antud õigusi pole loogiline ära võtta

Reformierakonna fraktsioonis tuleb kooseluseaduse tühistamise eelnõu arutlusele samuti järgmisel esmaspäeval. Nende riigikogu fraktsiooni juht ja erakonna esimees Hanno Pevkur märkis, et ei näe praegu põhjust, miks nad peaksid oma varasemast seisukohast taganema.

"Demokraatia peab olema järjepidev ja juba antud õiguste ära võtmine ei tundu kuidagi olevat loogiline," nentis Pevkur.

Sotsiaaldemokraadid on kooseluseaduse tühistamise vastu.

"Meil on suhteliselt kindel seisukoht, et EKRE eelnõu ei ole tarvis sellisel kujul toetada, seda ei ole tarvis üldse menetledagi. Arvan, et me oleme suhteliselt ühtsed," sõnas SDE fraktsiooni esimees Kalvi Kõva, kuid lisas, et nemadki arutavad küsimust fraktsioonis veel tuleval esmaspäeval.

Keskerakonna fraktsioon alles kujundab seisukoha

Samal päeval tuleb teema päevakorda Keskerakonna fraktsioonis, mis ei ole esimehe Kersti Sarapuu sõnul oma seisukohta veel kujundanud.

Fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar ütles, et ka seda, kas igaüks hääletab enda arusaama järgi või kujundatakse ühtne seisukoht, mida kõik toetavad, pole fraktsioon veel käsitlenud.

"Kui uus töönädal tuleb, siis me esmaspäeval arutame seda ja kolmapäeval," märkis ta, ent ei osanud prognoosida, kuhu suunda meelsus erakonnas kaldub.

"Arvamusi on olnud erinevaid, aga kuidas lõpuks hääletada otsustatakse, seda me fraktsioonis arutame," tõdes Savisaar.

Vabaerakond soovitab hääletamata jätta

Vabaerakond on kooseluseaduse tühistamisel hääletuse vabaks andnud, kuid üldine soovitus on jätta hääletamata, rääkis fraktsiooni esimees Artur Talvik.

"Oleme tulnud ju välja oma seaduseelnõuga ja oleme seisukohal, et kogu selle totra olukorra lahendamiseks on tegelikult niinimetatud tsiviilpartnerluse käikuvõtmine. Meie enda paarkonnaseaduse eelnõu on sisuliselt alge ka tsiviilpartnerlusseaduseks," põhjendas ta.

Talviku sõnul on Vabaerakond jätkuvalt seisukohal, et olukord kooseluseadusega lõhestab ühiskonda ja seda pole Eestile tarvis.

"Me peaksime lahendama selle olukorra ära. Praegu mõned osapooled lihtsalt naudivad, et seda lahendust ei ole," tõdes ta.

Niinimetatud aknaalused saadikud ehk suvel IRList lahkunud Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson kinnitasid, et ei toeta EKRE eelnõu.

"Mina hääletan kindlasti selle eelnõu vastu ehk kooseluseaduse poolt," lausus Mihkelson, kes kooseluseaduse vastuvõtmisel jättis hääletamata.

"Ma ei toeta EKRE eelnõu, ma ei toeta seda, et tühistada kooseluseadus," sõnas ka Tsahkna.

Riigikogus 9. oktoobril 2014 vastu võetud ja 2016. aastast kehtima hakanud kooseluseaduse täies mahus jõustumiseks on riigikogul vaja vastu võtta ka rakendusaktid, see on aga tänini tegemata.