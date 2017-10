"Hispaania on demokraatlik riik, millel on konstitutsioon, mille on heaks kiitnud ka inimesed, kes elavad Kataloonias, nii et vastavalt sellele konstututsioonile tulebki ju igal ajahetkel käituda," lausus ta ERR-ile.

Kaljulaidi sõnul oleks võib-olla mõistlik pidada arutelu selle üle, kas Hispaania konstitutsioonis ei peaks olema võimalust nende küsimuste üle arutleda, nii nagu see on Ühendkuningriigis, kus Šotimaa on läbi viinud referendumi.

"Ma võin aru saada, et katalaani poliitikutele tundub, et nende enda poliitiline elu jääb lühikeseks, et diskuteerida, kas Hispaania põhiseadus võiks olla teistsugune /.../ Nemad tahaksid liikuda väga kiiresti, aga niimoodi tehakse oma ühiskonnale väga haiget. Ainus viis on edasi minna läbi demokraatliku protsessi," lausus president.

Ta lisas, et toimunu oli referendumi vormis organiseeritud demonstratsioon, mis oli vastuolus Hispaania põhiseadusega.