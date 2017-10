ERR Barcelonas: Kataloonias valmistuvad inimesed teisipäevaseks streigiks

Barcelonas viibiv ERR-i korrespondent Epp Ehand ütles, et esmaspäeva õhtul on olukord linnas olnud rahulik ning mitmel pool valmistutakse teisipäevaseks üldstreigiks.

Valimisjaoskond Barcelonas on töö lõpetanud. Inimesed aga istuvad ja seisavad jätkuvalt selle ukse ees tänaval. Äkki tuleb politsei taas valimiskaste ära võtma. Emotsionaalne päev on selja taha jäänud, vahendas "Aktuaalne kaamera" loo alguses pühapäevased sündmusi.

Tänaval kohatud inimesed avaldasid arvamust, et nad on enda üle väga uhked ning et hoolimata edasisest on nad sisuliselt juba võitnud.

"Praegu oleme hääletanud ja oleme näidanud, et meilt ei saa võtta õigust, mis meil on. Keegi peab sellesse sekkuma, Euroopa või ÜRO või kes iganes, aga keegi peab sekkuma," rääkis Laia.

"Usun ja arvan, et kogu katalaani ühiskond usub, et kui me kuulutame välja iseseisvuse, siis Euroopa tunnustab meid. Nagu näha, siis Hispaania võimude vägivald on ebainimlik," lisas Pau Pernanda.

"Mis homme juhtub, ei ole oluline, ja isegi tulemus ei ole oluline. Me oleme juba võitnud. Tahtsime hääletada ja saime. Inimesed tulid tänavale ja nägid, et kõik on siin. Oleme hääletanud, see on tehtud, valimiskastid on täis, kaitsesime valimisjaoskondi nii nagu suutsime. Olime kõik päevad tänaval ja osa inimestest ei maganud öösiti. Oleme enda üle väga uhked, meid ei huvita, mis saab homme, me oleme juba võitnud. Täielikult," rääkis Xavier Vilardell.

"Aktuaalne kaamera" külastas ka peaministri erakonna Barcelona kontorit. Hetkel ei ole lihtne olla Kataloonia iseseisvumise vastane, parteikontor asub kindlate turvaväravate taga ja politsei valve all.

"Aktuaalne kaamera" küsis Kataloonia parlamendi väliskomisjoni juhilt Juan Milianilt, kuidas ta suhtub pühapäevasesse vägivalda siin, mille taga on tema partei juhitud valitsus Madridis.

"Mulle vägivalla pildid ei meeldi, mitte kunagi, ükskõik kust nad tulevad. Aga eile pidid riigi korrakaitse jõud ja Kataloonia Mossos d'Esquadrat pidid täitma seadust," sõnas Milian.

Ta lisas, et olukorrast välja tulemise ainus viis on poliitiline dialoog ja tema partei on valmis dialoogiks, kui Kataloonia võimud seadust täitma hakkavad. "Ma arvan, et läbirääkimisruumi on paljudes küsimustes. Alates rahastamise muutmisest kuni põhiseaduse muutmiseni, aga vaja on siirast tahet ja seaduste täitmist. Ei saa olla nii, et sel nädalal seisame silmitsi iseseisvuse väljakuulutamisega, mille ainus eesmärk on täiendavalt süvendada lõhet katalaanide vahel."

Kataloonia regioonivalitsuse kinnitusel leiab teisipäeval aset üldstreik.

"Aktuaalse kaamera" otsestuudios kommenteerisid olukorda ka ERR-i korrespondendid Eppe Ehand ja Johannes Tralla, riigikogu Kataloonia toetusgrupi liige Andres Ammas (Vabaerakond) ja välisminister Sven Mikser. Pikemalt lisatud videos!