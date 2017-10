Miks välisministeeriumi eileõhtune hinnang toimunule oli anonüümne ja sisuliselt sisutu?

Mina eile õhtul vestlesin isiklikult ainult ühe ajakirjanikuga, see oli Eesti Päevalehe ajakirjanik. Tõsi, minu kommentaar ei jõudnud online'i, vaid alles täna hommikul paberväljaandesse.

Aga välisministeeriumist tuli avaldus, mis oli anonüümne?

Ei, välisministeeriumi avaldused pole kunagi anonüümsed, vaid väljendavad ministeeriumi ametlikku seisukohta. Ja Eesti välisministeeriumi ja Eesti riigi ametlik seisukoht, nagu ka kõigi meie Euroopa Liidu liitlaste ja partnerite ametlik seisukoht, on see, et lahendus nendele pingetele, mis täna Hispanias, eeskätt Kataloonias valitsevad, tuleb leida viisil, mis respekteerib Hispaania põhiseadust.

Samas eilne avaldus oli üsna lühike, lakooniline. Ometi tegemist on ju olukorra ja positsiooniga, mis vajaks eriti põhjalikku selgitust inimestele?

Kindlasti ja seda selgitustööd tuleb kindlasti veel teha päris pika aja vältel, sest paraku pinged pole tänaseks täielikult lahtunud ja ilmselt ei lahtu ka lähipäevil ja -nädalatel. Eesti mõistagi austab kõigi oma liitlaste ja Euroopa Liidu partnerite suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

Eestile on erakordselt oluline reeglitepõhine maailmakord, kus austatakse rahvusvahelist õigust ja sellisena me kindlasti toetame ka Hispaania territoriaalset terviklikkust, toetame Hispaaniat kui demokraatlikku õigusriiki. Teistsuguse riigina ju Euroopa Liitu ega NATO-sse ei pääsegi, teame seda oma kogemusest.

Mis puudutab vägivaldseid kokkupõrkeid, siis kahtlemata on see kahetsusväärne, murettekitav. Me teame, et kõigil riikidel on olemas institutsioonid nagu politsei, kellel on õigus kasutada jõudu avaliku korra tagamiseks, seaduste kehtimise tagamiseks. Samas demokraatlikes riikides kehtivad ka jõu kasutamise reeglid. Juhul kui neist reeglitest üle astutakse, siis selle peab välja selgitama juba pädev juurdlus. Kindlasti esimeste sotsiaalmeedias ilmuvate piltide peale teha dramaatilisi avaldusi, oleks vastutustundetu.

Aga kas Te siis mõistate selle vägivalla kasutamise hukka, sest muidu võib jääda mulje, et teatud olukordades on politseivägivald normaalne ka demokraatlikes riikides?

Kindlasti peab politseivägivalla üle, politsei jõukasutuse üle toimima järelevalve.

Te jätkuvalt olete ettevaatlik ja ei taha võtta konkreetset seisukohta?

Ma olen seisukohal, et nii nagu Eestis on politseil avaliku korra tagamiseks jõu kasutamise õigus, aga seda peab tegema vastavalt jõu kasutamise reeglitele ja selle, kas nendest reeglitest, piiridest astuti üle peab kindlasti välja selgitama pädev juurdlus, mida peavad läbi viima ka Hispaania pädevad ametkonnad. Igal juhul Eesti ei toeta ega kiida heaks mingisugust vägivalda. Mitte kunagi, mitte üheski olukorras.

Mis tundega Te ise vaatasite eile kaadreid kumminuiadega valima tulnud inimesi peksnud politseinikest?

Erakordselt suure murega. Kui meie lähedases liitlasriigis, meie Euroopa Liidu olulises partnerriigis toimub sisepoliitilise olukorra erakorraline pingestumine, siis kahtlemata teeb see murelikuks nii meid siin Eestis kui ka Euroopa Liidu institutsioone Brüsselis, mõistagi.