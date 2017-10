Birma olevat valmis võtma tagasi sadu tuhandeid rohingja moslemeid

Bangladeshi on saabunud viimase viie nädala jooksul enam kui pool miljonit rohingjat, vahendasid ERR-i teleuudised.

Enamik neist elab äärmiselt rasketes tingimustes Bangladeshi ülerahvastatud laagrites.

Bangladeshi välisminister mingeid tähtaegu ei nimetanud ega öelnud, kas Birma võtab tagasi ka need 300 000 rohingjat, kes pagesid Bangladeshi varasema vägivalla ajal.

Myanmar on varem öelnud, et ei võta tagasi "terroristlike sidemetega" moslemeid, ja on ka väitnud, et osa rohingjasid on põgenedes ise oma külad põlema pannud.

Enam kui pool miljonit rohingja moslemit on pagenud Birma lääneosas asuvast Arakani osariigist naaberriiki Bangladeshi pärast seda, kui väidetav mässuliste rünnak käivitas julma sõjalise operatsiooni. ÜRO ja mitmete lääneriikide, sealhulgas USA hinnangul on Birma võimude poolt kasutatud jõumeetmed võtnud etnilise puhastuse mõõtmed.

1,1 miljonit rohingjat on pidanud aastaid kannatama tagakiusamist Birmas, kus neile pole võimaldatud kodakondsust, kuigi paljudel on selles riigis juured.