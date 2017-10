Sanders märkis, et tema andmetel on Trump ja Tillerson viimase 24 tunni jooksul omavahel rääkinud, vahendas Politico.

Kahtlused Trumpi ja Tillersoni omavaheliste suhete asjus tekkisid USA meedias taas kord pärast seda, kui USA president teatas pühapäeval Twitteris, et Tillerson raiskab oma aega, kui üritab Põhja-Koreaga läbirääkimiste eesmärgil kontakti saada.

"Ma ütlesin Rex Tillersonile, meie suurepärasele välisministrile, et ta raiskab oma aega, kui üritab Väikese Raketimehega läbi rääkida," kirjutas USA riigipea Twitteris. "Säästa oma energiat, Rex, me teeme seda, mis tuleb teha!"

...Save your energy Rex, we'll do what has to be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

Trump lisas hiljem, et "Raketimehega" viisakas olemine pole 25 aastat mingit tulemust andnud. "Miks peaks see nüüd töötama? Clinton kukkus läbi, Bush kukkus läbi ja Obama kukkus läbi. Mina ei kuku läbi."

Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

Trump tegi sellise avalduse vaid päeva pärast seda, kui Hiinas visiidil olnud Tillerson teatas, et Washingtonil on õnnestunud seada sisse kontakt Pyongyangiga uurimaks, kas sealne režiim on valmis alustama kõnelusi tuumaprogrammi teemal.

Mitmed analüütikud kritiseerisid Trumpi sellise avalduse eest ning leidsid, et sellisel viisil õõnestab president oma välisministri jalgealust. Väidetavatest pingetest Trumpi ja Tillersoni vahel on USA meedia kirjutanud ka varem.