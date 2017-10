ERR-i uudisteportaali vestlussaates "Otse uudistemajast" ütles Jõks ajakirjanik Ainar Ruussaare küsimustele vastates, et Kaljulaid on arvatavasti kuulnud hinnanguid, nagu oleks ta kinniste kabinetiuste taga ametisse pandud ja püüdnud seetõttu rõhutada, et on legitiimselt valitud president.

"Ja kui mulle alguses näis, et Kaljulaidil see põhiseaduse valvuri roll oli jäänud tahaplaanile, kuid nüüdseks on ta ka seda teed astumas pikkade sammudega," lausus Jõks.

Jõks nimetas Eesti vaikivaks enamuseks neid, kes ei kirjuta arvamuslugusid, kes ei käi valimas, kes mingil põhjusel pettunud ning neil pole soovi ühiskonna asjades kaasa rääkida, kuigi sotsiaalmeedia annab selleks tänapäeval lihtsa võimaluse.

"Kaljulaidi teemadeks on näiteks puuetega inimesed, naiste varjupaigad. Neil, kel endal pole piisavalt häält, et prožektorid nende peale pandaks. Kaljulaid on väga aktiivne Facebookis ja reageeris väga kiiresti, kui üks erakond lubas kohtunike pead lendama panna. Samuti tegi ta teatavaks oma arvamuse poliitilise välireklaami kohta," rääkis Jõks.

Kaljulaidi parimaks kõneks nimetas ta iseseisvumise taastamise aastapäeval presidendi Roosiaias peetut, kus ta taunis sotsiaaldemokraatide ja EKRE vastasseisu.

"Ütlesin seda talle ka talle Roosiaias, president puudutas teemat, mis oli hetkel aktuaalne ja selleks oli kahe erakonna kunstlikult tekitatud vastasseis."