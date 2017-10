Barnier: Brexiti kõneluste teist etappi veel alustada ei saa

Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier ütles teisipäeval Euroopa Parlamendile, et Brexiti läbirääkimistel pole saavutatud piisavat edu arutelu alustamiseks Suurbritannia ja EL-i tulevaste kaubandussuhete üle.

"Tänase seisuga ei ole me saavutanud piisavat edu, et alustada täie usalduse juures läbirääkimiste teist faasi," ütles Barnier Strasbourg´is europarlamendi saadikutele. "Tõsised erimeelsused püsivad endiselt, eriti lahutusarve küsimuses. Me ei ole nõus maksma 27-kesi seda, mis lepiti kokku 28-kesi."

Ka Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri sõnul on liiga vara teise faasi liikuda. "Me peame esmalt kokku leppima lahutustingimustes ja seejärel vaatame, kas suudame teineteist taas leida," sõnas ta.

EL lähtub Brexiti kõnelustel läbirääkimispositsioonist, et kõneluste teise etapiga osapoolte tulevaste suhete üle on võimalik alustada alles siis, kui on jõutud kokkuleppele Suurbritannia lahkumisarves, ülejäänud 27 EL-i liikmesriigis elavate Briti ja Suurbritannias elavate 27 EL-i liikmesmaa kodanike õigustes ning Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahelise piiri küsimuses.

EL-i valitsusjuhid langetavad otsuse kõneluste teise faasi edasiliikumise üle 19. oktoobril algaval kahepäevasel Euroopa Ülemkogul.

Europarlament otsustab teisipäevasel istungil tõenäoliselt, et Brexiti kõneluste senine edu on ebapiisav, et liikuda oktoobri jooksul edasi läbirääkimiste teise faasi ehk aruteludele Suurbritannia ja Euroopa Liidu tulevase kaubandusleppe üle.

Europarlamendil on hetkel kõnelustel vähe sõnaõigust, kuid neil on õigus vetostada kõik kokkulepped, mis puudutavad Suurbritannia lahkumist blokist 29. märtsil 2019.

Juncker tervitas May "lepitavat" tooni Firenzes peetud Brexiti-teemalises kõnes, kuidas tõi välja tähtsad erimeelsused. "Läbirääkijad tegid kodanike õiguste teemal häid edusamme, kuid Euroopa Kohtu asendamatus rollis nende õiguste tagajana tuleb veel kokku leppida."

Ta hoiatas ka, et kokkulepe puudub ka lahkumisarve küsimuses.

Barnieri sõnul on Suurbritannia muutnud May kõnes tehtud järeleandmised läbirääkimispositsioonideks.