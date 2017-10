Las Vegase tulistaja näol oli tegu kurikuulsa pangaröövli pojaga

Vähemalt 59 inimest sai surma ja 527 vigastada, kui Paddock avas Las Vegase Mandalay Bay hotelli 32. korruselt pühapäeva õhtul tule kantrimuusika festivalile kogunenud rahvahulga pihta. Ründaja ise leiti kohale tõtanud politseinike poolt surnuna ning esialgse hinnangu kohaselt sooritas ta enesetapu. Teisi kahtlustatavaid pole juhtumiga seoses esile kerkinud, vahendasid CNN, BBC, Fox News ja teised.

Viimaste andmete kohaselt oli Paddock veel elus, kui politseinikud temaga esimese kontakti said. Mees tulistas korrakaitsjaid läbi ukse ning üks hotelli turvameestest sai kuulitabamuse jalga. Kui politsei eriüksuslased ukse maha murdsid, oli Padock juba end juba ära tapnud.

Kokku oli Las Vegase kasiinotänaval ehk Stripil toimunud kontserdil enam kui 22 000 inimest. Tulistamine algas kella 22.08 ajal õhtul, kui parajasti oli esinemas kantristaar Jason Aldean. Paddockil õnnestus rahva pihta tulistada rohkem kui viis minutit.

64-aastane Stephen Craig Paddock oli pärit Nevadast Mesquite'ist. Varasemast ta politseile kuritegeliku tegevusega silma polnud paistnud, tema arvel oli ainult üks liiklustrahv.

Kuigi äärmusrühmitus ISIS võttis rünnaku eest vastutuse, pole USA võimude kinnitusel mingit alust arvata, et mehel võis olla seoses islamiäärmusluse või üleüldse mõne rühmitusega. ISIS-e strateegiaks on olnud varemgi võtta vastutus võimalikult suure hulga rünnakute eest, millest mõne puhul on hiljem selgunud, et mingit seost terroriorganisatsiooni või isegi islamiäärmuslusega ei ole.

Palju tulirelvi, kurjategijast isa

Küll on aga teada, et mehe hotellitoast leidsid politseinikud suure hulga tulirelvi ja laskemoona. Kokku on leitud 23 relva, mis olid küll käesoleval kevadel seaduslikult ostetud, kuid ilmselt oli nende tulejõudu modifikatsioonide abil tõstetud. Vähemalt üks relvadest oli seega muudetud poolautomaatsest automaatseks tulirelvaks. Samuti oli osa relvi varustatud optiliste seadmetega. Paddocki autost leiti aga ammooniumnitraati, millest on võimalik valmistada lõhkeseadeldisi.

Politsei teatas varem, et otsib Paddocki toakaaslast Marilou Danleyt. Hiljem kinnitas politsei, et taga otsitud naine ei viibinud rünnaku ajal riigis ning ei olnud hotelli sisseregistreerimise ajal koos Paddockiga. Politsei arvates kasutas Paddock hotellis mõnda tema dokumenti. Hotellis oli mees olnud alates 28. septembrist.

Paddocki puhul on teada, et ta käis sageli Las Vegases hasartmänge mängimas ning külastas ka kontserte. Lapsi ja perekonda tal ei olnud, eelpool mainitud Marilou Danley olevat aga olnud tema elukaaslane.

USA meedias on sõna saanud ka ründaja vend Eric Paddock, kelle jaoks on venna tegu olnud täielikuks mõistatuseks.

Noorema venna sõnul ei olnud Stephen Paddockil mingeid erilisi poliitilisi või religioosseid veendumusi, tegu olevat olnud endise raamatupidajaga, kes aeg-ajalt napsi võttis ja hasartmänge mängis. Samuti oli ta olnud kinnisvarainvestorina küllaltki edukas ning omas mitmeid maju ja kortereid.

Kuna peret tal ei olnud, oli tal palju vaba aega, ning Eric Paddock tunnistas ajakirjanikele ka seda, et teises osariigis elades ei pruukinud ta oma venna kogu elust ülevaadet omada. Stephen Paddock oli olnud kaks korda abielus, teisest naisest oli ta lahutanud juba 1990. aastal ning viimane polnud temast aastaid midagi kuulnud.

Viimati kuulis teises osariigis elav Eric Paddock oma vennast orkaan Irma ajal, kui vend helistas talle ja küsis, kuidas nende Orlandos elaval 90-aastasel emal läheb. Midagi kahtlast ta oma venna jutus ei täheldanud.

Eric Paddock teadis, et vennal on tulirelvi, kuid mitte nii palju ja nii võimsaid. "Pole mingisugust viisi, kuidas ma oleksin saanud arvata, et mu vend hakkab tulistama hulka inimesi, keda ta ei tunne. Midagi läks minu vennaga väga valesti," nentis Eric Paddock.

Kuigi Paddocki kodu läbiotsimisel leidsid politseinikud veel tulirelvi ja ka lõhkeaineks sobivaid aineid, tunnistasid ka tema naabrid, et mees ei paistnud mingi erilise relvalembusega silma.

Ilmselt kõige üllatavam detail Paddocki ja ka tema venna tausta kohta kerkis esile aga esmaspäeval. Nimelt oli nende isa omal ajal kurikuulus pangaröövel, keda Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) otsis aastatel 1969-1977 taga kui ohtlikku kurjategijat. Benjamin Hoskins Paddock Jr. põgenes vanglast aastal 1969 ja saadi kätte alles 1978. aastal Oregonis.

Eric Paddock tunnistas, et tema isa suri 1998. aastal ning nende "emaga polnud ta kunagi koos".

Benjamin Hoskins Paddock Jr. oli kusjuures tagaotsitavana 10 kõige tagaotsituma kurjategija nimekirjas, sest FBI pidas teda eriti ohtlikuks. Näiteks tema kunagisel tagaotsimiskuulutusel on teda iseloomustatud kui "diagnoosiga psühhopaati", kellel on "suitsiidsed kalduvused" ja keda tuleb seetõttu käsitleda kui "relvastatud ja ohtlikku" kurjategijat.