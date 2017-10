Eksperdid: väikesed finantstehnoloogia ettevõtted muudavad pangandusturgu

Nordea ja DNB pankade Baltikumi äride konsolideerumine Luminori pangaks tähendab majandusekspertide hinnangul seda, et globaalsed trendid on jõudnud Eestisse – suuremad pangad ühinevad ja üha enam lisandub väikesi innovaatilisi finantstehnoloogia ettevõtteid, kelle teenuste mugavus sunnib ka suurpanku pingutama.

"Euroopa pangandusturg on ülepangastunud, mis tähendab seda, et eelkõige nähakse Euroopa panganduses konsolideerumisi."

"Euroopa pangandusturg on ülepangastunud, mis tähendab seda, et eelkõige nähakse Euroopa panganduses konsolideerumisi," toob Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld näiteks.

"Eesti pangandusturu kontsentratsioon on niigi juba kõrge: kaks suurt panka moodustavad kuskil 60 protsenti turust ja Luminor tuleb nüüd juurde 15 protsendiga ehk kontsentratsioon on väga suur," lisas Kurgpõld.

Majandusekspert Kristjan Lepik leiab, et Eesti pangandusturul on toimumas suured muutused, mida veavad just väikesed finantstehnoloogiaettevõtted. Klassikalistele suurpankadele prognoosib Lepik pigem keerulisi aegu.

"Mul on üldse väga keeruline näha täna, et mõni pank oleks tohutult vaimustunud Eesti turust. Kõik on üsna ettevaatlikud, mõned võib-olla ka ükskõiksed ja see toob kaasa selle, et teenuste areng pankade poolt on väga mõõdukas tempos," leiab Lepik.

"Ja see on ka põhjus, miks ma arvan, et need lahendused tulevad pigem mujalt - pigem ettevõtete poolt, kes pakuvad neid teenuseid võib-olla üle Euroopa ja teevad seda tehnoloogia toel. Me elame finantssektori jaoks kindlasti väga suure muutuse ajal," on Lepik veendunud.

Suurpankade turuosa söövad spetsiifilised teenused

Nii nagu madalate haldustasudega Tuleva lisandumine pensionifondide turule mõjutas suurpanku oma fondihaldustasusid alandama, mõjutavad ka lihtsaid ja innovaatilisi teenuseid pakkuvad finantstehnoloogia ettevõtted suurpanku oma teenuseid üle vaatama.

"Selline kolhoosiaeg on ümber, kus üks pank pakub sulle kõike."

„Ma arvan, et spetsiifiliste finantsteenuste roll muutub aina olulisemaks ja aja jooksul ilmselt võetakse suurpankadelt turuosa väiksemaks. Näiteks kasvõi pangaülekannete turul ja valuutavahetuses, samuti liisingus,"ütleb majandusekspert ja investor Mikk Talpsepp.

Lepik nõustub temaga, leides, et kõigile kõike pakkuvate suurpankade aeg on möödas.

"Mina arvan küll, et tulevik on selliste väiksemate nišiettevõtete päralt finantssektoris. Selline kolhoosiaeg on ümber, kus üks pank pakub sulle kõike," hindab majandusekspert Kristjan Lepik. "See tegelikult tähendab seda, et kogu finantsteenuste turg mängitakse ümber ja tehnoloogia muudab seda väga palju."

Suurte pankade eeliseks on parem kapitaliseeritus - nende hoiuste tase on kõrgem, samuti saavad nad rahvusvahelistelt rahaturgudelt kätte kõige soodsama laenuraha.

Seevastu turu suuruselt kolmandal, Luminoril ületab laenude tase hoiuseid märkimisväärselt ning uue pangana pole neil veel ka reitingut.

"Täna Luminoril reitingut ei ole. Kui nüüd ikkagi on soov rahvusvahelistelt rahaturgudelt kaasata finantseerimist, siis üldjuhul peaks reiting olema. Reitingu eesmärk on ikkagi see, et võimalikud investorid saaksid panga riskitasemest paremini aru," tõdeb Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld.

"Samas, Luminori puhul võib öelda ka seda, et omanikud on endiselt suured Skandinaavia finantsgrupid DNB ja Nordea ja mõlemad need suured finantsgrupid omavad ikkagi väga häid reitinguid," leiab Kurgpõld.

Kas turumuutused soosivad pigem erakliente või ettevõtteid, selles jäävad eksperdid eriarvamusele.

"Võidavad eelkõige uued ettevõtted, kellel laenamine on väga keeruline suurtest pankadest."

"Võib-olla eraisikutele tulevad lahendused veidi kiiremini, sest seda on lihtsam teostada, aga ettevõtetele kasvõi laenu võtmine teisest riigist ei ole nii lihtne, aga ma arvan, et see ka juhtub," leiab Lepik.

"Võidavad eelkõige uued ettevõtted, kellel laenamine on väga keeruline suurtest pankadest," ütleb Talpsepp.