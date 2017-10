Kreml hoiatas Navalnõi toetajaid

Esmaspäeval mõistis Moskva kohus Navalnõile käesoleva aasta kolmanda karistuse - 20-päevase aresti avalike kogunemiste korraldamise seaduse korduva rikkumise eest.

Navalnõi toetajate hinnangul on see võimude järjekordne katse takistada tema improviseeritud presidendivalimiste kampaaniat, mille raames on ta viimastel kuudel riigis ringi sõitnud.

Aresti tulemusena ei saa Navalnõi juhtida laupäeval president Vladimir Putini kodulinnas Peterburis suurt meeleavaldust, kui riigipea tähistab oma 65. sünnipäeva.

Navalnõi kutsus oma toetajaid tulema laupäeval tänavatele mitte ainult Peterburis, vaid üle kogu riigi.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov aga kutsus teisipäeval inimesi sellest üleskutsest hoiduma.

"Avalikud üleskutsed sanktsioneerimata üritusteks ja miitinguteks on vastuolus kehtiva seaduskorraga ja kindlasti antakse organiseerijad kohtu olla," rõhutas Peskov ajakirjanikele.

Navalnõi jätkab keelust hoolimata Venemaa presidendiks pürgimist

Navalnõi on teatanud kavatsusest tuleval aastal presidendivalimistel kandideerida, kuid keskvalimiskomisjoni kinnitusel ei oma ta praegu selleks õigust.

Keelu põhjuseks on see, et Kirovi oblastikohus jättis maikuus jõusse süüdimõistva otsuse, mille esimese astme kohus langetas Navalnõi suhtes veebruari alguses.

Kirovi linna Lenini rajooni kohus mõistis Vene opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi ja ettevõtja Pjotr Ofitserovi 8. veebruaril süüdi puiduettevõtte Kirovles varade riisumist puudutavas kriminaalasjas. Navalnõid karistati viieaastase tingimisi vabadusekaotusega ning sisuliselt tähendab see tõenäoliselt seda, et Navalnõi ei saa enam presidendivalimistel osaleda.

Navalnõi ise hoiatas juba varem, et kohus sellise otsuse langetab ning et see on osa Vene võimude kavast takistada tema kandideerimist presidendivalimistel 2018. aasta märtsis. Tema advokaat Olga Mihhailova nentis siis, et presidendi valimise seaduse kohaselt ei saa Navalnõi äsjase kohtuotsuse tõttu valimistel kandideerida. Samas on opositsiooniliider kinnitanud, et jätkab nii poliitilist tegevust kui ka riigipeaks pürgimist kohtuotsusest sõltumata.

Venemaa valimisseaduse kohaselt ei saa raskes kuriteos süüdi mõistetud isik presidendiks kandideerida. Samas on see mõnel juhul - näiteks tingimisi karistuse puhul - vastuolus põhiseadusega, mis ütleb, et kandideerida saavad kõik, kes pole parajasti vangis. See on asjaolu, millele on Navalnõi meeskond korduvalt tähelepanu juhtinud.