Allikate teatel on alates jaanuarist sajad kirjad liikunud Valge Maja aadressidelt Kushneri perekonna domeenile, vahendas Politico.

Paljud neist kirjadest ei saabunud Kushneri või Ivanka Trumpi isiklikule meiliaadressile, vaid meilikontole, millele nad mõlemad pääsesid ligi ja mida jagasid plaanide kooskõlastamiseks oma majapidamises töötavate inimestega.

Kirjade seas on mitte avalikustamiseks mõeldud reisidokumente, plaane ning ka mõningaid ametlikke Valge Maja materjale. Paljudel juhtudel on need saadetud Ivanka Trumpi, tema assistendi Bridges Lamari ja teiste poolt, kes paari heaks Valges Majas töötavad.

Enamik sellele kolmandale meilikontole saadetud e-kirjadest olid saabunud Valge Maja aadressidelt, kuid mõnel puhul ka teistelt isiklikelt aadressidelt.

See teave tõstatab uusi küsimusi selle kohta, kui ulatuslikult on Ivanka Trump ja tema abikaasa Valges Majas töötamise ajal isiklikke e-posti aadresse kasutanud. See on ohuks ka tundliku infoga dokumentidele, mida on võidud isiklikele aadressidele saata.

Perekond Kushner on keeldunud selgitamast, milliseid turvameetmeid nad oma domeenil kasutavad.

Paljud Ivanka Trumpi assistendilt tulnud e-kirjad sisaldasid tööga seotud andmeid, rääkis üks asjaga kursis olev allikas. Selliseid teateid saadeti igapäevaselt.

Kushner võttis uue isikliku domeeni ijkfamily.com kasutusele detsembris, kui valmistus vastu võtma ametikohta Donald Trumpi administratsioonis. Ivanka Trump liitus presidendi meeskonnaga märtsis, kuid sai juba enne turvalise valitsuse e-posti konto.

Septembri lõpus kirjutas Politico, et Valge Maja algatas sisejuurdluse, uurimaks kõrgete ametnike isikliku e-posti kasutamist tööasjadeks. Isiklikku e-maili on kasutanud vähemalt viis praegust ja endist Valge Maja ametnikku. Nende hulgas on lisaks Kushnerile ja Ivanka Trumpile veel nõunik Gary Cohn, endine Valge Maja strateegiajuht Steve Bannon ning endine kantseleiülem Reince Priebus.

E-kirjad sattusid erilise tähelepanu alla pärast seda, kui Donald Trump kritiseeris presidendikampaania ajal teravalt vaskandidaat Hillary Clintonit välisministrina isikliku meilikonto kasutamise eest, kutsudes isegi üles teda vangi panema.