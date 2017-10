Tänavuste valimiste üks suurimaid jagatavaid n-ö pirukaid on Pärnu linn, kus pärast haldusreformi hakkab elama 51 000 elanikku. Kuidas plaanivad sealsed kohalikud poliitikud uut Suur-Pärnut arendada ja milliseid väljakutseid nad endale seavad – see selgub täna õhtul kell 19.45 algavas ETV valimisdebatis.

Pärnust on saamas üks tähtsamaid Eesti transpordisõlmesid: linna läbib Via Baltica maantee ning tulevikus peaks Eesti suurima omavalitsuse territooriumil kulgema ka palju vastuolusid põhjustav Rail Baltic. Ühtlasi leiavad enamus poliitilisi jõude, et Pärnu lennujaam peaks tegema läbi taassünni, mis aitaks linna Euroopa turismikaardile.



Uus taristu kasvatab Edela-Eesti suurima linna ettevõtluspotentsiaali, kuid mõnede poliitikute hinnangul pidurdab Pärnu majanduse arengut munitsipaalbürokraatia ja vähesed elamispinnad. Ühtlasi lubavad mitmed poliitilised jõud luua võimalusi, et kohalikud ettevõtjad saaksid ära kasutada uue omavalitsuse täit potentsiaali.



Kokkuvõttes peaks arutelu käigus selguma vastus küsimusele, kuidas on Suur-Pärnu sünd senimaani läinud ja kas haldusreformi üks ambitsioonikamaid ühinemisprojekte kannab tulevikus vilja.



Stuudios väitlevad Kadri Simson (Keskerakond), Romek Kosenkranius (Pärnu ühendab), Krista Nõmm (Meie Pärnu), Mart Helme (EKRE), Andres Metsoja (IRL) ja Toomas Kivimägi (Reformierakond). Debatti juhivad Andres Kuusk ja Ainar Ruussaar. Arutelu algab kell 19.45 ja seda on võimalik ETV-s ja ERRi valimisportaalis valimised.err.ee.