Jõhvi koolis pandi terve klass arvatava viirusnakkuse tõttu karantiini

Jõhvi vene põhikoolis on viirusnakkuse kahtluse tõttu pandud üks klass karantiini ning nakkuse leviku ärahoidmiseks on suletud bassein.

Terviseameti teatel haigusjuhtumite kohta laboratoorsed kinnitused puuduvad, kuid kliiniliste tunnuste põhjal on diagnoositud viiruslik enteriit.

Ida-Virumaa keskhaiglast öeldi, et nemad ei ole haiguste puhangulist suurenemist täheldanud.

Jõhvi vene põhikooli direktori Irina Šulgina sõnul on tegu eelkõige ennetusliku meetmega. Ta rääkis, et 28. septembril oli neil 2.a klassis lastevanemate koosolek ja levis info, et kahel lapsel on tavatu viirus, millega kaasneb kurguvalu ja villiline lööve nahal.

"Siis esmaspäeval ei tulnud ühest klassist kooli kaheksa last ja otsustasime, et peame mingid meetmed kasutusele võtma," lausus ta. "Konsulteerisime terviseametiga ja amet soovitas panna klass karantiini".

Direktori sõnul on üksikuid haigusjuhtumeid juba ka teistes klassides ning viiruse leviku tõkestamiseks otsustati sulgeda kooli ujula, sest vee kaudu levib nakkus laste seas kiiresti.

"Oleme otsustanud ka seda, et peame koolis desinfitseerima igasuguseid avalikke pindu ja kontrollima kõiki klasse," lisas Šulgina.

Kokku õpib koolis 518 last, karantiinis olevas klassis on õpilasi 21 ning teisipäeval oli koolist puudujaid 50.

Šulgina sõnul on arstid öelnud, et haiguse sümptomid sarnanevad coxsackie-viirusele, kuid kliinilist kinnitust ei ole sellele veel saadud.