Mitme omavalitsuse ühinemisel on planeerimis- ja ehitusvaldkond tõsine teema. Pärnus teeb asja keerulisemaks see, et linnal on kehtestamata uus üldplaneering. Uue omavalitsuse planeering peab aga nelja aastaga valmis saama. Ehitusseadustikust tulenevalt peab järgmise aasta juuni alguseks olema üle vaadatud üle kahesaja planeeringu. Ester Vilgats