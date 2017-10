Otsus Euroopa Komisjoni hoone lähistel asuva mošee ühe vaimuliku suhtes tehti tema äärmuslike veendumuste tõttu, vahendasid EUobserver, Le Soir, RTL ja teised.

"Me oleme saanud väga selgeid signaale, et ta on salafistlik mees, väga radikaliseerunud, väga konservatiivne ja ohtlik meie ühiskonna ja riikliku julgeoleku jaoks," selgitas Francken intervjuus RTL-ile ja lisas, et Belgial on kavas veelgi rohkem hakata kontrollima riigis asuvate mošeede rahastamist.

Egiptuse ja Saudi Araabia taustaga Abdelhadi Sewif on Brüsselis islamivaimulikuna tegutsenud juba 14 aastat ning toetajad peavad Belgia võimude otsust üllatavaks ja viitavad näiteks sellele, et mees on avalikkuses näiteks ISIS-e vastu sõna võtnud.

Belgia jättis imaami elamisloa pikendamata juba mitu kuud tagasi, kuid ta on jätkanud oma jutlusi, sest kaebas võimude otsuse kohtusse. Seega vaimuliku riigist lahkumiseni viiv juriidiline protsess ilmselt lähiajal veel jätkub.