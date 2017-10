IMF: majapidamiste võlakoorma kasv võib tuua uue kriisi

IMF-i majandusteadlaste teisipäeval avaldatud uuringus leiti, et majapidamiste võlg on rahanduskriisile järgnenud kümnendil stabiilselt kasvanud. Võlakoorma mediaantase on perioodil arenenud majandustes kasvanud 52 protsendilt 63 protsendini.

Arengumaades oli võlakoorem väiksem, kasvades samal ajal 15 protsendilt 21 protsendini.

Uuringus analüüsiti andmeid 80 arenenud ja arenevast majandusest, mis näitasid, et kuigi lühemas plaanis on võlakoorma kasv aidanud kaasa majanduskasvule, on suurenenud ohud keskpikas plaanis.

"Kõrgemat majapidamiste võlga seostatakse suurema panganduskriisi tõenäosusega, eriti kui võlakoorem on juba niigi kõrge, ning pankade varade väärtuse vähenemisega," kirjutati raportis.

Laenamine aitab majapidamistel osta tooteid ja teenuseid, viies üles tarbimist ja tööhõivet, tõstes seeläbi kodude ja pankade varade väärtust, mis omakorda viib majanduskasvuni, selgitati raportis.

Pärast paari aastat muutub see suhe aga negatiivseks. Kuna majapidamised on võlgades, muutuvad need tundlikuks negatiivsetele sündmustele. Kõrgem võlakoormus võib ühtlasi tähendada aeglasemat sissetulekute kasvu.

"Majapidamiste võlakoorma negatiivsed tagajärjed keskpikas plaanis on arenenud turumajandustes suuremad kui arenevates," leidis raport.

Samuti kirjutati raportis, et riikide siseselt on enim ohus vaesemad majapidamised ning ka nende võlakoorem on kasvamas.

USA föderaalreservi andmeil jõudis USA majapidamiste võlg tänavu teises kvartalis kriisieelsele tasemele, küündides 12,8 triljoni dollarini.