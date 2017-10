Kohtu sõnul on Levašovil kolm päeva aega otsus vaidlustada, vahendas Reuters.

Uudisteagentuuri RIA andmetel on Levašov öelnud, et on töötanud president Vladimir Putini Ühtse Venemaa partei heaks ning kardab, et väljaandmise korral võidakse teda piinata ja ta tappa.

36-aastast Levašovi kahtlustatakse muu hulgas seotuses Kelihose nime kandva võrgustikuga, mis andis Levašovi ja tema kuriteokaaslastele kontrolli alla oma 100 000 pahavaraga nakatatud arvutit, millest umbes viis või kümme protsenti Ühendriikides.

USA võimude andmetel kasutas Peterburi päritolu Levašov kaaperdatud arvutite võrgustikku 2010. aastast alates ja selle abil sooritati mitmeid seaduserikkumisi.

Levašovi kinnipidamise teeb tavatuks see, et tema abikaasa sõnul on Levašov seotud USA 2016. aasta presidendivalimistel toimunud küberrünnakutega.