TS Laevad peab koolitusnõudeid laevaperele liiga karmiks

TS Laevad pöördus suvel majandusministeeriumi poole murega, et rahvusvahelised nõuded on Eesti sisevetes sõitvatele laevadede liiga ranged, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suurim mure on ettevõtte kinnitusel koristajad, kes peavad läbima kriiside juhtimise ning ohutusalase baasväljaõppe, kuigi hiljem võib selguda, et inimesele ei sobigi laevas töötamine. Firma hinnangul piisaks lihtsalt laevakapteni koolitusest.

Ministeerium ja Veeteede Amet kinnitasid aga, et ei poolda leebemaid reegleid.

"Kui siin on rõhk kohalikul rannasõidul, siis ei ole erilist vahet, et need koolitused on laevatüübi põhised ja kas õnnetus juhtub kohalikus rannasõidus või rahvusvahelises vees, siis reageerimine ja meeskonna valmisolek peab olema ühesugune. Selles mõttes meie seisukoht on, et ohutusnõuded on vajalikud ja ka väljaõpe on vajalik," rääkis Veeteede Ameti peadirektori asetäitja Marek Rauk.