Tulumaksu laekumine omavalitsustele kasvas septembris 7,1 protsenti

Kuigi kohaliku omavalitsuse ehitusprojektid on tüliõunaks paljudes omavalitsustes toonitab riigikontrolli nõunik Airi Mikli, et kui kraana on juba kohale toodud, siis on hilja protestida. Sestap soovitab Mikli inimestel võtta osa üldplaneeringute aruteludest ning seeläbi kaasa rääkida koduvalla arendamisel.