Tartu tervishoiu kõrgkool tutvustas Baltikumis ainulaadset anatoomialauda

Tartu tervishoiu kõrgkooli pere nimetab uut lauda Karliks. Laual saab inimest virtuaalselt lahti lõigata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Baltikumis ainulaadne anatoomialaud on kõrgkoolis olemas olnud tänaseks 40 päeva, ometi pakub see siiani elevust nii õppejõududele kui ka tudengitele.

"See on selline asi, mis võimaldab meil vaadata meie enda sisse, seda, mis meie sees toimub, kuidas meie organsüsteemid töötavad, kuidas me oleme ehitatud. Muideks, sellel on veel väga suurepärane funktsioon - me näeme ka embrüoid," selgitas kõrgkooli embrüoloogia õppejõud Ave Kõrve-Noorkõiv.

Lisaks embrüotele saab laua abil lihtsasti tutvust teha ka näiteks loomade anatoomiaga.

Anatoomialaud muudab lihtsamaks peaaegu kõigi tervishoiu kõrgkooli erialade õppetöö radioloogiatehnikutest ämmaemandateni.

Laua täielikult õppetöösse kaasamine alles käib.

"Tudengid on väga positiivselt selle vastu võtnud. Kõik on väga huvitatud olnud. Päris kõigile veel ei ole jõudnud seda näidata, aga küll tuleb kõigil oma kord," ütles kõrgkooli radioloogiatehnikute õppejõud Kevin Aas.

Õppejõu töö muudab uus õppevahend kohati isegi aga keerulisemaks.

"Väga lihtne on ju - sa annad lihtsalt mingisuguse foto, ütled vot nii ongi ja ei pea ise õppejõuna väga palju võimlema. Aga õppejõud tahab ka põnevust ja tahab ka, et üliõpilane mõistaks paremini ja kiiremini," ütles Kõrve-Noorkõiv.

Tartu tervishoiu kõrgkool loodab, et õppevahendist võiks tulevikus kasu olla ka teiste kõrgkoolide tudengitele nii kunstikoolist, Tartu ülikoolist kui ka maaülikoolist.