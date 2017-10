ERR USA-s: taas on teravalt päevakorras relvaseadused

ERR-i Washingtoni korrespondent Maria-Ann Rohemäe rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et pärast Las Vegase rünnakut on USA-s kõne all mitu küsimust, üks neist taas relvaseaduste karmistamine.

Rohemäe sõnul on ameeriklaste peades peamine küsimus see, miks otsustas pealtnäha tavaline pensionär panna toime sellise verise massitulistamise. Tänase seisuga pole sellele vastusele lähemale jõutud.

"Meedias on spekuleeritud, et ehk võis põhjus olla see, et Stephen Paddock oli professionaalne hasartmängija ja ka viimastel päevadel kulutas ta hasartmängudele 10 000 dollarit, kuid pole teada, kas ta võitis või kaotas. Minu hinnangul tundub see väga ebatõenäolise põhjusena, sest miks otsustas ta hotellituppa minna neli peäva varem, et sinna registreerida ja vedada kümne kohvriga 23 relva," arutles ajakirjanik.

"Loogilisem põhjus, mida on ka palju arutatud, on see, et sel inimesel olid vaimsed probleemid, mis ta selle teoni tõukasid. Ükski ametlik asutus pole seda kinnitanud," lisas ta.

Teiseks on Rohemäe kinnitusel taas teravalt esile kerkinud relvaseaduste ja nende karmistamise teema.

"Näiteks Las Vegase koduosariigis Nevadas on väga leebed relvaseadused - inimesed võivad relva kanda, nad ei pea ennast relvaomanikuna registreerima. Kui nad ostavad legaalsetest poodidest relvi, siis neile tehakse küll taustauuring, aga inimene ise võib oma relvi edasi müüa. Seega osariigil puudub selge ülevaade sellest, kellel ja kui palju täpsemalt relvi on," rääkis Rohemäe.

Paddockil oli Rohemäe sõnul üle 40 relva ja kõiki neid ei olnud ta ostnud kohalikust poest. Samuti oli mees relvi ise ümber ehitanud, nende hulgas ühe automaatrelvaks.

"Automaatrelvi Ameerikas ei saa tavainimene osta, kuid ümber ehitada on väga võimalik ja müüakse ka legaalselt juppe, millega on võimalik relvi ümber ehitada. Nii et see on üks väga terav teema, mida Ameerikas praegu kajastatakse," ütles ta.

Samas pole tema sõnul kindel, kas selle teemaga kuskile jõutakse, sest sama küsimus oli üleval ka eelmisel aastal, kui Floridas oli massitulistamine, kus hukkus 49 inimest.

"Me teame, et praeguse seisuga midagi muutunud ei ole. Kongress, eriti vabariiklased ei ole eriti valmis relvaseadust muutma," tõdes Rohemäe.

Kolmas teema, mille üle arutletakse, on see, mida teha edasi sellistel suurtel üritustel.

"Me teame, et festivalialale sissepääsudes kontrolliti inimesi, aga hotellides, kus inimesed olid, mingit kontrolli ei olnud. Nüüd arutatakse, et võib-olla peaks teinekord ka sellistel üritustel ümberkaudsetes majades olema mingisugune turvakontroll. See teeb kindlasti keeruliseks ürituste planeerimise ja inimeste jaoks ebamugavamaks," rääkis korrespondent.