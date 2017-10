Ilm püsib sajune ja tuuline

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 6 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Termomeetrinäidud jäävad 7 ja 12 kraadi vahele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Ida-Eestis pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm, Lääne-Eestis on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 9 kraadist 12-ni.

Päeval on pilves selgimistega ilm, aeg-ajalt sajab vihma, kohati pole välistatud ka äike. Puhub peamiselt lõuna- ja edelatuul 8 kuni 12, saartel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on oodata 11 kuni 13 kraadi.

Neljapäeval on enamasti pilves ilm ja hooti sajab vihma. Õhusooja tuleb 9 kraadi ringis. Reedel vihmavõimalus kõikjal suureneb ning õhutemperatuur jääb 7 ja 12 kraadi vahele.

Laupäeval on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma. Ka pühapäeval on taevas selginemisi, kuid vihmasadu on laialdasem.

Nädalavahetusel on sooja 10 kraadi ringis, öösiti jääb õhutemperatuur 2 ja 11 kraadi vahele. Ööl vastu laupäeva võib termomeetrinäit mõnes paigus ka 0 kraadini langeda.

Tuul on neil päevil enamasti nõrk või mõõdukas.