Raimond Kaljulaid meenutas, et oli 2013. aastal eraettevõtja ning Tallinna linnavõim kaasas ta turundusspetsialistina Hiiu staadioni teavituskampaania läbiviimisse. "Rääkisin sellest esmalt Savisaare ja abilinnapea Arvo Sarapuuga," ütles Kaljulaid. Ta lisas, et tegemist oli väga põgusa aruteluga ja kätkes endas vaid seda, et vaja on korraldada teavutuskampaania.

Küsimusele, miks Savisaart kui linnapead huvitas Hiiu staadioni teavituskampaania, vastas Kaljulaid, et sellest juttu polnud.

Kaljulaidi sõnul järgnesid esimesele koosolekule veel mitmeid teised. "Linna soov oli kutsuda inimesi talgutele, mis olid seotud staadioni valimisega, ning avapeole," meenutas Kaljulaid.

Tema sõnul sai valmistatud reklaamplakat ja -video. Ühtlasi kinnitas Kaljulaid, et just tema ettepanek oli kasutada kampaanias linnajuhte Jaanus Mutlit, Arvo Sarapuud ning Edgar Savisaart. "Minu mõte oli teha kapmpaania, mis veidi keeraks vinti üle ja et inimesed seda tähele paneks," rääkis Kaljulaid. "Eeldasin, et linnajuhtide kaasamine tõmbab kampaaniale tähelepanu ja paneb ajakirjanduse sellest rääkima," lisas Kaljulaid.

Tema sõnul ei olnud linnajuhtidel olulisi vastuväiteid tema pakutud kampaania osas. Kampaania periood oli planeeritud Hiiu staadioni avamise eelseks ajaks ehk 2013. aasta sügiseks, ütles Kaljulaid. Küsimusele, kas keegi nägi mingeid seoseid eelseisvate valimistega, vastas Kaljulaid kindla "ei". "Teavituskampaania ei sarnanenud kuidagi valimisreklaamile," ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul esitas ta oma arved OÜ-le Broadline, mis oli toona üks tuntud üritusturundusettevõte, kuid ta ei osanud öelda, miks ta otse linnale arveid ei esitanud. Samas kinnitas Kaljulaid, et ei ole haruldane, et arveid ei esitata otsesele tööde tellijale.

Ühtlasi märkis Kaljulaid, et nõustas 2013. aastal valimiste eel Savisaart kui Keskerakonna liidrit turundusküsimustes, tehes seda ka ajal, kui ta oli seotud Hiiu staadioni kampaaniaga. "Mina käsitlesin neid teemasid lahus," rõhutas Kaljulaid.

Kaljulaid möönis, et linna kampaanial oli kindlasti mõju sellel osalenud linnajuhtide mainele, kuid tema ei käsitlenud Hiiu staadioni kampaaniat valimiskampaaniaga. Kaljulaidi sõnul oli kampaaniate eesmärk erinev - staadioni kampaania eesmärk ei olnud kutsuda inimesi valima Savisaare poolt, vaid teavituse ainus rõhk oli pöörata tähelepanu valminud staadionile.

Valimisreklaam peab sisaldama konkreetselt tajutavat üleskutset anda hääl konkreetsele kandidaadile, lisas Kaljulaid, märkides, et poliitiku igapäevase tegevuse kajastamist ei saa lugeda valimisreklaamiks.

Kaitsja küsimuse peale rääkis Kaljulaid, et teda kutsuti kohtueelsel menetlusel kaitsepolitseisse ütluseid andma kolmel korral, kusjuures esimesel korral tunnistajana ja kahel korral kahtlustatavana linnavara omastamisele kaasaaitamises. Lõpuks siiski kriminaalmenetlus lõpetati otstarbekuse kaalutlusel, samas ei kohustatud Kaljulaidi hüvitama linnale tekitatud kahju.

Kohus arutab praegu episoode, mis on seotud Tallinna linnavõimu rahastatud nn teavituskampaaniatega, mida süüdistus käsitleb keelatud valimisreklaamidena ja mis tõid kaasa süüdistused omastamises.

Kolmapäeval tunnistajatena kohtusse kutsutute hulgas on lisaks Sarapuule ja Kaljulaidile veel Tallinna linnavalitsuse avalike suhete juht Ain Saarna.

Ametnik: linna teavituskampaania ettevalmistamisel osales ka Pettai

Tunnistusi andnud linnaametnik Tarmo Kurves rääkis, et kui Tallinna linnavõim tellis 2013. aasta teisel poolel eakatele suunatud teavituskampaaniat, siis osales aruteludel ka Keskerakonnaga seotud olnud reklaamiärimees Paavo Pettai.

Tarmo Kurves meenutas, et töötas 2013. aastal Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti hoolekande osakonna juhatajana. Toona võttis Tallinna linnavolikogu vastu uue toetuse eakatele ning hoolekande osakonna ülesanne oli asuda otsima koostööpartnereid. Peagi tekkis mõte laiendada pensionilisa soodustuse projektis koostööpartnerite ringi, rääkis Kurves.

Kurvese sõnul tuli 2013. aasta augusti lõpus abilinnapealt Merike Martinsonilt sõnum, et projekti arendust toetatakse ja linna reservfondist saab taotleda teavituskampaania läbiviimiseks lisavahendeid, kuid linnavalitsus ei andnud tema osakonnale juhtnööre teavituse ajalise perioodi kohta.

2013. aasta septembris toimus koosolek linna avalike suhete teenistuse juhi Ain Saarna juures, kus osales ka reklaamiärimees Paavo Pettai.

"Ilmnes see, et linnakantselei poolt oli eelnevalt ettevalmistatud teavitus, mida oleks võimalik kasutada uues kampaanias, ja mulle jäi mulje, et Pettai oli selle varasema materjaliga seotud," ütles Kurves.

Ametnik ei suutnud meenutada, kuidas sellel koosolekul Pettaid tutvustati, küll aga kinnitas Kurves, et toona ei olnud sotsiaal- ja terviseametil varasemaid kontakte Pettaiga.

Tema sõnul arutati koosolekutel, millistelt meediakanalitelt võiks kampaania osas küsida pakkumist. Küsimusele, miks telliti kampaania ajavahemikul 30. septembrist 13. oktoobrini, vastas Kurves, et ta täpselt seda ei mäleta, kuid need kuupäevad pandi paika Ain Saarna juures toimunud koosolekul.

Küsimusele, kes otsustas klipis kasutatud inimeste üle, vastas Kurves, et tema osakond selle teemaga seotud ei olnud. "Mina lähtusin, et meil oli vaja läbi viia teavitus ja meie soovitud sõnum oleks klipis olemas ja see oli olemas," rääkis Kurves.

Ta lisas, et klipi eetrisse andmise kokkulangevus valimiste eelse ajaga ei tulnud koosolekutel kõneks. Ühtlasi kinnitas Kurves, et seoses eakate teavituskampaaniaga ei kõlanud kordagi linnapea Edgar Savisaare nimi.

Süüdistus

Savisaare ja ettevõtjate kohtuprotsess käivitus maakohtus 12. juunil, kui kõik kohtualused kinnitasid, et ei tunnista end kuritegudes süüdi.

Vaid eksminister Villu Reiljan võttis süü omaks ning tema materjalid eraldas kohus kokkuleppemenetluse läbiviimiseks.

Riigiprokuratuur esitas mullu novembri lõpus süüdistuse kuritegude toimepanemises Edgar Savisaarele, Keskerakonnale, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule ja viiele ettevõtjale.

Riigiprokuratuur süüdistab Savisaart korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.

Süüdistuse kohaselt võttis Savisaar Tallinna linnapeana altkäemaksu ja nõustus sellega seoses oma tööülesannete täitmisega.

Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistab riigiprokuratuur ärimehi Aivar Tuulbergi, Alexander Kofkinit, Hillar Tederit ja Vello Kunmanit.

Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot süüdistab prokuratuur kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele. Reiljan sai süüdistuse Savisaarele altkäemaksu vahendamises. Kohtu all on juriidilise isikuna ka MTÜ Eesti Keskerakond.

Eeluurimisel oli kahtluse alla ka reklaamiärimees Paavo Pettai, kes aga asus prokuratuuriga koostööle ja süüdistust ei saanud.