USA politsei hinnangul oli Las Vegase ründaja põhjalikult valmistunud

Stephen Paddock tulistas pühapäeva õhtul kantrifestivali külastajate pihta kokku umbes kümme minutit. Las Vegase politsei asejuhi arvates võis ta tulistamise lõpetada siis, kui Mandalay Bay hotelli turvamees tema toa juurde jõudis. Paddock avas seejärel läbi ukse turvamehe pihta tule, vahendasid ERR-i teleuudised.

Suurbritannia väljaanne Daily Mail avaldas mitu pilti ja video Paddocki hotellitoast pärast rünnakut. Piltidelt on näha relvi ja laskemoona. Samuti tundub, et ta oli valmistunud vastasseisuks politseiga ning teinud toolidest barrikaadi. Politsei kinnitusel oli Paddock oma hotellituppa ja koridori üles pannud ka kaamerad.

Samuti on avaldatud videod sellest, kuidas politseinikud hotellis tulistajat otsivad ja tema toale lähenevad.

"Kaks kaamerat olid paigutatud koridori nii, et kahtlustatav saaks vaadata, kui politseinikud või turvamehed tema toale lähenevad ning veel üks kaamera oli paigutatud hotellitoa uksesilma, nii et ta näeks koridori," selgitas Las Vegase politsei asejuht Kevin McMahill.

Kui eriüksuslased Paddocki hotellituppa murdsid, oli ta end juba maha lasknud. Sellest toast ning Paddocki kahest kodust leiti kokku 47 relva.

Uurijad üritavad endiselt kindlaks teha, milliseid relvi ta massitulistamises täpselt kasutas. Relvad ostis ta kokku kümnete aastate jooksul ning need olid soetatud Nevada, California, Utah ja Texase osariigist.

"See inimene oli ilmselgelt kõik ette planeerinud. Fakt, et tal olid hotellitoas sellist tüüpi relvad ning sellisel hulgal, näitab, et see oli ulatuslikult ette valmistatud," nentis Las Vegase politseijuht Joe Lombardo.

Paddock elas koos Austraalia kodaniku Marilou Danleyga, kelle dokumente kasutas ta hotelli sisse registreerimisel. Naine läks paar päeva enne tulistamist Filipiinidele.

USA meedia andmetel kandis Paddock nädal enne tulistamist Filipiinidele kuni 100 000 dollarit, kuid praegu ei ole selge, kellele see raha läks. Danley on politsei jaoks praegu nn huvi pakkuv isik ning ta saabus äsja Los Angelese lennujaama, kus tal olid juba vastas võimuesindajad. Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) asub teda nüüd üle kuulama.

Pühapäevases massitulistamises hukkuks kokku 59 inimest, vigastatuid on üle 500, viimaste andmete kohaselt 527.