Venemaa teatas kolmapäeval, et tappis Süürias korraldatud õhurünnakus Al-Qaeda endise harurühmituse Al-Nusra Rinne 12 välikomandöri ning et nende juht Abu Mohammed al-Jolani kaotas rünnakus käe ja on "kriitilises seisundis".

"Õhurünnaku tulemusel sai Al-Nusra Rinde juht al-Jolani arvukaid raskeid killuhaavu ja kaotas käe, sõltumatute allikate andmetel on ta kriitilises seisundis," ütles ajakirjanikele ministeeriumi pressiesindaja kindralmajor Igor Konašenkov.

Tema sõnul hävitati õhurünnakuga rohkem kui 60 Al-Nusra Rinde võitlejat, sealhulgas välikomandöre.

"Koos rohkearvulise turvameeskonnaga - umbes 50 meest - hävitati ka tosin Al-Nusra välikomandöri, sealhulgas al-Jolani lähim abiline, rinde julgeolekujuht Ahmad al-Gizai," ütles Konašenkov, lisades, et kümmekond võitlejat sai haavata.

Kindrali sõnul andsid õhulöögi lennukid Su-34 ja Su-35 3. oktoobril.

Konašenkovi sõnutsi tuvastati Al-Nusra Rinde juhtide asupaik 18. septembril Idlibi deeskalatsioonitsoonis Vene sõjaväepolitsei vaatlusposti rünnanud terroristide hävitamise erioperatsiooni käigus.

USA on al-Jolani tabamiseni viiva teabe eest pannud välja kuni kümne miljoni dollari suuruse pearaha.

Jabhat al-Nusra ehk Al-Nusra Rinne teatas 2016. aastal, et pole enam Al-Qaeda haru Süürias ning nimetas end ümber Fateh al-Shami Rindeks.

Alates 2017. aastast domineerib Fateh al-Shami Rinne pühasõdalaste rühmituste allianssi Hayat Tahrir al-Sham. Allianss kontrollib Loode-Süürias asuvat Idlibi provintsi, millest tõrjus aasta algul teised pühasõdalaste rühmitused.

Washington ja ÜRO ei tunnustanud Al-Nusra Rinde väidetavat lahkulöömist Al-Qaedast ning jätsid rühmituse oma terrorisminimekirjadesse.

Lavrov süüdistab USA juhitud üksusi venelaste provotseerimises Süürias

Venemaa välisminister Sergei Lavrov süüdistas kolmapäeval mainekas Saudi Araabia ajalehes Asharq al-Awsat avaldatud usutluses USA juhitud liitlasvägede üksusi veristes provokatsioonides Süürias paiknevate Vene sõjaväelaste vastu.

"USA juhitavate üksuste tegevus tõstatab palju küsimusi... mõnedel juhtudel on need üksused kaudselt julgustanud teisi terroriste ründama strateegilisi positsioone, mille on õigusega Damaskus endale tagasi vallutanud või on nad sihiteadlikult olnud seotud veriste provokatsioonidega meie üksuste vastu," ütles Lavrov.

Vene välisminister viitas ilmselt Süüria Demokraatlikele Jõududele (SDF), mida USA juhitavad liitlasväed toetavad sõjategevuses Islamiriigi džihadistide vastu Süüria idaosas ning peamiselt Raqqa linnas.

Venemaa süüdistas septembris SDF-i katses saboteerida nende liitlase, Süüria armee eraldi pealetungi IS-i vastu Deir Ezzori linna lähistel, kus venelased kaotasid kuu lõpus ühe oma kindraleist.

Operatsioonide omavahelise kattumise vältimiseks on SDF, Süüria valitsus ja Venemaa leppinud kokku niiöelda kokkupõrgete vältimise koridoride loomises riigi kirdeosas, ehkki USA juhitud liitlasväed on süüdistanud Venemaa lennukeid nende SDF-i liitlaste positsioonide pommitamises.

"Täna peavad kõik osapooled loobuma oma geopoliitilistest ambitsioonidest ja panustama täielikult nii Süüria stabiilsuse ja julgeoleku taastamisse kui ka kogu Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas," ütles Lavrov ajalehele, mille peakorter asub Londonis. Lavrov kutsus ühtlasi osapooli üles lõpetama sanktsioonid Süüria režiimi vastu, et aidata riigil taastuda sõjast.

Septembris süüdistas kurdi ja araabia võitlejatest koosnev SDF Venemaad ühe oma võitleja tapmises ja teiste haavamises, kui Vene lennukid pommitasid Ida-Süürias gaasirajatist, mille liitlasväed olid kaks päeva varem IS-ilt tagasi vallutanud.

Tegemist oli teise korraga, mil SDF on süüdistanud Venemaad ja Süüria režiimi õhurünnakutes nende võitlejate vastu.

Moskva hoiatas Washingtoni vastavate meetmete kasutusele võtmise eest pärast seda, kui nad esitasid SDF-ile süüdistuse Süüria režiimi üksuste pihta tulistamise eest.