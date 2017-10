Peaminister ütles, et Läti on selle teema Leeduga aeg-ajalt tõstatanud ja märkis, et raudteejupi lammutamine oli ebaõiglane ning konkurentsi nõrgendav. Läti nõuab jätkuvalt raudteejupi taastamist, sõnas Kučinskis.

Kučinskise sõnul oleks jupi taasrajamine läinud Leedule maksma oluliselt vähem kui Euroopa Komisjoni määratud trahv. "Seega on kurb, et Leedu ei võtnud neid nõudmisi varem kuulda ja me ei saanud asja lahendada normaalsel, rahumeelsel viisil."

Kučinskis rääkis ka, et Läti ei ole veel arutanud võimalikku kompensatsiooni nõudmist Leedult.

"Loomulikult, Euroopa Komisjoni otsus tähendab, et me võime oma saamata tulu sisse nõuda, arvutada kaotused. Seda ei ole aga veel arutatud ja me ei ole ka näinud Euroopa Komisjoni otsuse täisteksti. Ilmselgelt peame arutama edasisi samme," sõnas peaminister.

Läti esitas enne Komisjoni otsust Leedule ametliku märkuse nõudega Mažeikiai ja Renge vaheline raudtee, mille Leedu Raudtee 2008. aastal lammutas, taasrajada.

Euroopa Komisjon trahvis esmaspäeval Leedu Raudteed 28 miljoni euroga, sest leidis, et raudtee lammutamine ei olnud objektiivselt põhjendatav ning et seda tehti eesmärgiga nõrgendada konkurentsi.

Leedu seimispiiker: peame taasrajama Mažeikiai-Renge raudtee

Leedu riiklik raudtee-ettevõte Lietuvos Gelezinkeliai (Leedu Raudtee) peab taasrajama lammutatud raudteejupi Läti ja Leedu vahel, ütles Leedu seimispiiker Viktoras Pranckietis.

"Tundub, et me peame selle uuesti ehitama," sõnas Pranckietis raadiousutluses.

Parlamendispiiker rääkis, et ta sai juba kevadel teada, et lõigu taasrajamine oleks odavam kui trahv. "Aga rong oli juba läinud ja me teadsime, et võime trahvi saada."

Pranckietis avaldas ühtlasi kahtlust, et võib poliitikuid isiklikult asja eest vastutusele võtta, kuivõrd see juhtus pea kümme aastat tagasi.

Leedu transpordi aseminister Ričardas Degutis ütles esmaspäeval, et lõigu taasrajamine vajab veel arutelusid.

Leedu peaminister Saulius Skvernelis ja transpordi- ja sideminister Rokas Masiulis on öelnud, et Leedu huvisid kaitstakse iga seadusliku vahendiga ning langetatakse ka otsus, kas trahv Euroopa Kohtusse edasi kaevata.