Eesti andis õppuste korraldamisega märku, et kümneaastase vabatahtliku merepääste kogemuse najalt ollakse juba valmis ka ise võõrustaja rolli haarama, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Vabatahtlike merepäästjate kogemuste vahetamise nädal toimus korraga 13 Euroopa riigis.

Eestlased on eelmisel neljal aastal käinud võõrsil kogemusi saamas, kuid sel aastal oldi esimest korda võõrustajate rollis.

Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Hollandi merepäästjatega lihviti koostööd Ida-Virumaa, Harjumaa ja Hiiumaa vetes.

Üks õppuste Eesti-poolsetest eestvedajatest, MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste juhatuse liige Tanel Matsi tõdes, et piiritaguste kolleegidega koos töötamine andis võimaluse läheneda õppustele uue vaatenurga alt.

Norra merepäästja Roald Danielsen ütles, et Eestis toimuvad päästeõppused sama põhimõtte alusel kui tema kodumaal. "Kuid me oleme seda teinud juba pikki aastaid, meil osaleb rohkem inimesi ja päästealused on suuremad ning õppused toimuvad meil aasta ringi. Väga huvitav oli pimedas toimunud õppus. Põnev oli mõistagi ka see õppus, mis toimus Venemaa piiri lähistel," märkis ta.

Tanel Matsi arvates ei ole Eesti merepäästjatel võrreldes oma Euroopa kolleegidega põhjust häbeneda.

Kokku kuulub Eestis mere- ja järvepääste ühingutesse ligikaudu 400 vabatahtlikku.