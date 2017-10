Esialgu pidi Kaunasest lendu alustanud reisilennuk maanduma Lutoni lennuväljal, vahendasid Independent, The Journal jt.

Esialgsetel andmetel oli sekkumise põhjuseks Leedu võimudele laekunud hoiatus. Allikate kinnitusel olevat olnud tegu aga valehäirega.

Hiljem kinnitas Leedu võimudele saabunud valeteadet ka Ryanairi pressiesindaja.

"Lennuk maandus normaalselt Stanstedi lennuväljal ning kliendid viiakse Lutonisse bussiga pärast seda, kui selleks ametlik luba antakse," lisas ta.

@BBCEngland Not a sight you see everyday. Ryanair flight being tailed by a fighter plane. Something going on? Hope all is well over Suffolk pic.twitter.com/4yFTom2lMF