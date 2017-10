Haldusreformi järel muutuvad Eesti omavalitsused märkimisväärselt suuremaks. Seetõttu on järgmiste aastate üks sotsiaalküsimusi Kersti Kriisa hinnangul transport, mis muudab tõmbekeskustes pakutavad sotsiaalteenused kättesaadavaks. “Meil võivad need teenused olla, aga kui inimene ei saa punktist A punkti B piisavalt kiiresti, siis pole sellest kasu,” nendib Kriisk.



Tema sõnul vajavab sotsiaal- ja ühistransport põhjalikku läbimõtlemist. Seejuures leiab Kriisk, et järgmisel aastal maakonnaliinidel kehtima hakkav tasuta ühistransport ei lahenda probleeme, kuna omavalitsuste kulud kasvavad muudatuse järel. “Transporditeenust peab pakkuma kvaliteetselt mitte nii, et inimesel on üks buss hommikul, teine hommikul, mõlemad liinid viivad ühte kohta ja ongi kõik,” selgitab Kriisk.



Teenuste puhul leiab Tallinna ülikooli sotsiaaltöö lektor, et praeguseni on probleem tugiisiku- ja isikliku abistaja teenus, mis aitaksid kaasata ühiskonda puudega inimesi. “Eks ole näha, kui palju omavalitsused on nõus nendesse valdkondadesse panustama, kuna need teenused vajavad koolitatud inimesi, mitte naabrinaist,” nendib Kriisk.v