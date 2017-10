Jutt mõttekoja Legatum Institute korraldatud üritusel sai alguse sellest, kui Johnsonilt küsiti, millised muljed talle augustis toimunud Liibüa visiidi ajal jäid, vahendasid Reuters ja Sky News.

Pärast seda, kui ta oli avaldanud lootust, et riigis toimuvad peagi uued valimised, märkis Johnson, et "Liibüal on tõelist potentsiaali ja nutikaid noori inimesi, kes tahavad teha igasuguseid tehnoloogiaasju".

"Tegelikult on grupp Ühendkuningriigi ärimehi - ma ei ta, kas te olete nendega kohtunud - suurepäraseid tüüpe, kes soovivad Sirtesse investeerida, rannikule, mille lähedal Gaddafi tegelikult kinni võeti ja siis hukati, nagu mõned teist ka nägid," rääkis Briti välisminister.

Johnson jätkas, et nendel ärimeestel on suurepärane visioon, kuidas koos kohaliku võimuga muuta Sirte "järgmiseks Dubaiks". "Ainus asi, mis neil tuleb teha on laibad ära koristada... ja siis nad ongi eesmärgini jõudnud."

Osa üritusest osa võtnud inimesi võttis Johnsoni jutu vastu naerdes, kuid Johnson rõhutas oma sõnu ka hiljem. "Seal on optimismi. See on tõsi, see on tõsi, Liibüal on suurepärane tulevik."

Sirte vallutati äärmusrühmituse ISIS käest tagasi alles eelmisel aastal. Samas pole olukord Liibüas kaugeltki veel rahulik, sest lisaks islamiäärmuslastest terroristidele tekitab tõsiseid probleeme ka see, et riigi erinevaid osi valitsevad praktikas erinevad jõud ning rahvusvaheliselt tunnustatud ja Tripolis asuv valitsus ei oma täielikku kontrolli.

Johnsoni kriitikud asusid tema sõnakasutust koheselt ründama ja jätkasid oma korduvaid süüdistusi, et ta ei võtvat oma välisministri ametit piisava tõsidusega.

Näiteks tuletati ka meelde eelmise nädala juhtumit, kus Johnson tsiteeris Birmat külastades Rudyard Kiplingi ehk kriitikute meelest "koloniaalajastu" luuletust ning kuidas sealne Briti suursaadik luuletuse esitamise peatas.

Samuti on viimasel ajal pingeid tekitanud Johnsoni avaldused Brexiti teemal, mis pole olnud kooskõlas peaminister Theresa May väljaütlemistega. Ning seetõttu on nii opositsioon, mitmed Euroopa poliitikud ning ka mõned parteikaaslased kutsunud Briti peaministrit üles Johnsonit vallandama.

Johnson aga nimetas kolmapäeval kriitikute etteheiteid Liibüa jutu teemal naeruväärseteks ja märkis, et selline olukord tekib alati, kui "mõnede inimeste eesmärgiks on väärtõlgendada kõike, mida sa ütled".