Bloomberg: Google kõrvaldas Russia Today preemiapaketist

"Loomulikult teeme koostööd uurimisega (mida toimetavad USA kongressi komisjonid), ütles Google'i esindaja kolmapäeval Bloombergile.

Kahe allika andmeil on kongressi komisjonide uurimine keskendunud reklaamile mitte üksi otsingusüsteemides, vaid ka Google'i teenustes Gmail ja YouTube.

Bloomberg märgib, et videoplatvorm on ettevõtte kõige haavatavam teenus, samas on YouTube Russia Today leheküljele tellinud rohkem kui 2,5 miljonit inimest ja just nimelt menukuse tõttu kuulus see preemiapaketti.

"See, mida me praeguseks teame, võib osutuda Venemaa tegevuse vähimaks osaks, tegelikkuses võib seda olla märksa rohkem," tsiteeris kanal esindajatekoja luurekomisjoni demokraadist liiget Adam Schiffi.

Oodatavasti annab USA senati luurekomisjon kolmapäeval hiljem pressikonverentsi Vene sekkumise uurimise seisu kohta.