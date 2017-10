"Tuleb tunnistada, et kui on toimunud selline tragöödia, siis peaks olema esimene asi, mille peale me mõtleme, palved vigastatute eest ning kõik, mida me saame nende heaks teha, ja kuidas saame korrakaitsjaid aidata," selgitas Scalise Fox Newsile antud intervjuus, mille ülevaate on avaldanud Politico ja The Hill.

Louisianat esindava vabariiklase hinnangul on ettepanekud seadusi muuta enneaegsed. "Me ei peaks esimese asjana mõtlema oma poliitilise agenda edendamise peale," rõhutas ta.

Nii esindajatekoja kui ka senati demokraadid on Las Vegase massitulistamise järel intensiivistanud oma üleskutseid, mille kohaselt tuleks muuta seadust ning laiendada relvaostjate taustakontrolli.

Las Vegase juhtum, mille käigus kaotas elu 59 ja sai haavata rohkem kui 500 inimest, on hinnatud USA ajaloo kõige ohvriterohkemaks massitulistamiseks. Kuigi 64-aastase Stephen Paddocki motiiv on endiselt ebaselge, on võimud kinnitanud, et mees oli rünnakuks teinud põhjalikke ettevalmistusi, tal oli palju relvi, mille tulejõu oli ta kusjuures iseseisvalt suuremaks reguleerinud.

Virginia osariigis leidis 14. juunil aset tulistamine, mille käigus tulistas 66-aastane James T. Hodgkinson pesapallitrennis viibinud USA poliitikuid. Juhtunu käigus sai vigastada kuus inimest, nende seas ka juhtiv vabariiklasest poliitik Steve Scalise, ning ründaja ise, kes suri hiljem saadud vigastustesse. Raskelt haavata saanud ja mitu kuud haiglas ravil olnud Scalise naasis tööle alles eelmisel nädalal.

Tema kommentaarid Las Vegase juhtumi ja relvaseaduse teemal on kooskõlas ka Valge Maja ning teiste juhtivate vabariiklaste arvamusega, mille kohaselt peaks debatiga relvakandmise teemal veel ootama ning kannatust varuma.

Teisipäeval külastab Las Vegast ka USA president Donald Trump ning USA meedia - näiteks Fox Newsi - teatel on tal kavas visiidi ajal relvaseaduste temaatikat vältida.