Mullu augustis leidis Euroopa Komisjon, et Iirimaa maksusoodustused Apple'ile olid Euroopa Liidu riigiabi reeglitega vastuolus, kuna võimaldasid Apple'il maksta oluliselt vähem makse võrreldes teiste firmadega.

Euroopa Liidu reeglid nõuavad, et ebaseaduslik abi nõutaks ettevõttelt tagasi, et eemaldada sellest põhjustatud konkurentsimoonutus.

"Iirimaa peab sisse nõudma 13 miljardit eurot ebaseaduslikku riigiabi Apple'ilt. Üle aasta pärast seda Komisjoni otsust, ei ole Iirimaa seda aga suutnud teha, ka mitte osaliselt," ütles Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

"Saame muidugi aru, et raha tagasisaamine on mõnel juhul keerukam ja oleme alati valmis aitama, aga liikmesriigid peavad konkurentsi taastamiseks piisavalt tegema. See on põhjus, miks me otsustasime Iirimaa, suutmatuse tõttu meie otsust jõustada, Euroopa Kohtusse suunata," jätkas Vestager.

Iirimaa tähtaeg otsuse jõustamiseks oli 3. jaanuar 2017, ehk neli kuud pärast Komisjoni otsust. Kuni ebaseaduslik abi on tagasi nõutud jätkab ettevõte aga õigusvastase abi saamist.

Kuigi Iirimaa on teinud edusamme täpse maksusoodustuse ulatuse arvutamisel, prognoosib riik selle tööga lõpule jõuda kõige varasemalt 2018. aasta märtsis.

Kolmapäeval käskis Euroopa Komisjon ka Amazonil maksta Luksemburgile tagasi 250 miljoni euro ulatuses ebaseaduslikku riigiabi.