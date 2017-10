May sõnul järgis erakonna valimiskampaania "liigselt käsikirja" ja sarnanes liigselt presidendivalimistele.

Konservatiivses Parteis valitseb tusane meeleolu pärast May esile kutsutud ja juunis peetud ennetähtaegseid valimisi, mille tagajärjel jäi erakond ilma enamusest Briti alamkojas ja pidi moodustama vähemusvalitsuse.

"Mina juhtisin kampaaniat ja vabandan," lausus May.

May üritab anda uut hoogu valitsusele, mida ta kirjeldas kõnes kui edasipürgijate eest võitlejat. Paljude brittide jaoks tundub, et "Briti unelm... kaugeneb haardeulatusest aina enam".

May: valitsus on valmis igasuguseks Brexiti-kõneluste tulemuseks

May ütles, et valitsus on valmis igasuguseks Brexiti-kõneluste tulemuseks, ka selleks, et kokkuleppele ei jõutagi.

"Läbirääkimiste õnnestumine on sügavalt meie huvides," rõhutas May, sest sellega pannakse paika Suurbritannia ja Euroopa Liidu edasised suhted.

"Aga meie kui valitsuse kohus on valmistuda igaks võimaluseks. Ja lubage mul kõigile siinviibijatele kinnitada: just seda me teemegi."

"We did not get the victory we wanted... our campaign was too scripted... I take responsibility for that and I am sorry," says @Theresa_May pic.twitter.com/Cnn2xn0d3z — Sky News (@SkyNews) October 4, 2017

Täismahus:

Watch the moment a comedian tries to hand @Theresa_May a P45 letter during her conference speech #CPC17 pic.twitter.com/egAel2lyxs — Sky News (@SkyNews) October 4, 2017

"Let us never allow the left to pretend they have a monopoly on compassion" says @Theresa_May #CPC17 pic.twitter.com/yq2zeLDhz1 — Sky News (@SkyNews) October 4, 2017