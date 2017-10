Päästeametis on koostamisel Eesti küttekollete digikaart, ametliku nimega küttesüsteemide register, mis peaks käivituma umbes aasta pärast. Süsteemi kodutakse kokku kõik korstnapühkijate väljastatavad aktid, mis liiguvad selleks samuti digikujule.

Selleks, et päästeametil oleks parem ülevaade Eesti küttekollete hooldusest, mis annaks aimu, kus on probleemsemad piirkonnad ning kus hooldatakse ahje-kaminaid regulaarselt, on koostamisel digitaalne küttesüsteemide register.

See tähendab, et korstnapühkijate väljaantavad aktid liiguvad digitaalsele kujule ja need kantakse kaardile. Seejuures tuleb iga akti juures loetleda üles ka probleemid või tähelepanekud, mis konkreetset küttekollet puudutavad.

Nõue tuleneb tuleohutuse seadusest ning peaks käivituma umbes aasta pärast ehk 2018. aasta teises pooles.

Kuidas saada infot kõigi köetavate kollete kohta, mis siis registrisse kanda, on aga probleem, mis vajab veel lahendamist.

Päästeametil on töös kolm versiooni: info saadakse kas ehitisregistrist, statistikaameti korraldatud eluruumide loenduse andmetest või siis alustataksegi tööd nö puhtalt lehelt ehk registrisse hakatakse sisse kandma üksnes korstnapühkijate väljastatavaid akte.

Viimase versiooni probleemiks on, et siis infot 50 aastat hooldamata vanade pliitide ja ahjude kohta ei laekugi ehk probleemsed, hooldamata küttekolded jääksid registrist välja.

Aasta pärast käivituvast registrist on praegu käibel prooviversioon, mis peaks andma vastuse, milliste andmete alusel registrit lõplikult koostama asutakse.

Kutsetunnistus peab olema

Akte võivad väljastada üksnes kutselised korstnapühkijad, kel on kehtiv luba. Seega aitab digiaktide süsteem saada paremat ülevaadet ka turul tegutsevatest korstnapühkijatest ning inimeste teadlikkus selle kohta, keda nad omale koju kutsuvad, paraneb.

Eramajades võib küttekoldeid hooldada vähemalt kolmanda taseme korstnapühkija (vanal skaalal selli tase), kortermajades peab olema vähemalt neljas tase. Viies tase märgib vanal skaalal meistrit.

Kas ahju ehitama kutsutud pottsepal või korstnapühkijal on olemas ka (vastava kategooria) kutsetunnistus, saab kontrollida Kutsekoja kodulehel asuvast registrist.