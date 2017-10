"Lahendus kindlasti ei ole jõuga survestamise jätkumine Hipsaania keskvalitsuse poolt. Paraku ei ole ka lahendus see, kui Kataloonia parlament ühepoolselt kuulutab välja iseseisvuse. Täna ma ei näe, et rahvusvaheliselt oleks sellele toetajaid," ütles Paet ERR-ile.

"See ei lahenda probleemi. Praktilises elus ei muutu suurt midagi peale selle, et see pinge jätkub ja ka oht uueks vägivallaks on väga kõrge," lisas ta.

"See ühepoolne samm ei tekita veel riiki. Esiteks on Kataloonia igas mõttes muu Hispaaniaga väga tihedalt seotud, alates inimestest endist, lõpetades majanduse ja infrastruktuuriga. Seda lihtsalt ei ole võimalik ja ei ole ka tegelikult mõistlik, ega praktiline läbi raiuda. Sellele olukorrale tuleb igal juhul leida normaalne 21. sajandi tsiviliseeritud lahendus," sõnas Paet.

"Praegu nad peaksid võtma suuna sellele, et üritada muuta Hispaania seadusruumi ja vajadusel tegema sellise referendumi, mis siis on ka tunnustatud. Täna seda referendumit hoolimata sellest, et sellega kaasnes vägivald, ametlikult keegi ei tunnustanud," lausus Paet.

Paeti hinnangul võiks Kataloonia konflikti aidata lahendada Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni poolne vahendaja. Eelduseks on Paeti sõnul loomulikult see, et mõlemad osapooled on vahendamisega nõus, Hispaania keskvalitsus selleks seni valmisolekut näidanud ei ole.

"Praegu on ju see, mida keskvalitsus on raiunud, et see, et on põhiseadus ja igasugune rahva arvamuse küsimine on ebaseaduslik. Samas kui on ikkagi selge, et on miljonid inimesed, keda tänane olukord ei rahulda, siis tuleb midagi ette võtta," selgitas ta.

Küsimusele, kas pikemas perspektiivis peaks suunaks olema ikkagi Kataloonia iseseisvus, vastas Paet, et seda peavad inimesed ise otsustama. "Hispaania keskvalitsus ei peaks välistama seda, et kui on vajadus muuta põhiseadust või õigusruumi selleks, et need pinged välja lasta."

"Lõpptulemusena võib-olla rahuldab see katalaane, kui nende piirkond saab mingeid õigusi juurde, võib-olla rahuldab neid see, kui tekib mingisugune föderaalne moodustis, neid variante teoreetiliselt on ju väga erinevaid," rääkis Paet.