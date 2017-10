Euroopa Komisjon tegi ettepaneku ulatuslikult reformida Euroopa Liidu käibemaksusüsteemi, et teha see kaasaegsemaks ja efektiivsemaks.

Komisjoni teatel kaotavad liikmesriigid aastas kokku üle 150 miljardi euro tulenevalt käibemaksust. Sellest ligi 50 miljardit, ehk 100 eurot kodaniku kohta, kaotatakse piiriülese käibemaksupettuse tõttu. Plaanitud reformiga tahetakse seda summat vähendada 80 protsendi võrra.

"Täna tegime ettepaneku uuendada praegust käibemaksusüsteemi, mis loodi ajutiselt veerand sajandit tagasi. Meil on vaja kindlamat süsteemi, mis lubab efektiivsemalt tegeleda piiriülese maksupettusega," ütles Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.

"25 aastat pärast ühisturu loomist on ettevõtted ja tarbijad piiriüleselt tegutsedes endiselt silmitsi 28 erineva käibemaksusüsteemiga. Kurjategijad ja võimalikud terroristid on neid auke liiga kaua kuritarvitanud," sõnas Komisjoni majandusvolinik Pierre Moscovici.

"See anakronistlik riigipiiridel põhinev süsteem peab lõppema!" jätkas Moscovici. "Liikmesriigid peaksid käsitlema piiriülesid käibemaksutehinguid kui siseriiklikke meie ühisturul 2022. aastaks."

Komisjoni väljakäidud pakett näeb ette, et maksu kogumist kaupade müümisel ühest liikmesriigist teise, käsitletakse samamoodi kui müüki riigi siseselt. See tähendab, et käibemaksu tasutakse tarbija liikmesriigile, vastavalt selle riigi määradele. Sarnane süsteem on kasutusel juba e-teenuste puhul.

Paketi osana hakataks käibemaksu koguma ka piiriüleselt kaubanduselt ettevõtete vahel. Praeguse süsteem kohaselt on selline kaubandus käibemaksust vabastatud, lubades jultunud ettevõtetel maksude maksmisest kõrvale hiilida.

Samuti tahetakse lihtsustada ettevõtete jaoks käibemaksu tasumist, luues selleks ka eraldi portaal ja lihtsustades arvete reegleid.

Ettepanek saadetakse nüüd nõusoleku saamiseks liikmesriikidele ja Euroopa Nõukogule ning Euroopa Parlamenti konsulatsioonideks. 2018. aastal teeb Komisjon veel käibemaksu direktiivi muutmiseks detailse ja tehnilise ettepaneku, et kolmapäeval välja käidud süsteemi saaks sujuvalt rakendada.