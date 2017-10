Uuring: Saksa valijate enamus soovib "Jamaica koalitsiooni"

Nn Jamaica koalitsiooni kuuluksid seega Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja selle Baieri liidumaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU), Vaba Demokraatlik Partei (FDP) ja rohelised (Bündnis 90/Die Grünen), vahendas Reuters.

Nimi "Jamaica koalitsioon" tuleneb asjaolust, et kolme erakonna sümboolsed värvid - must, kollane ja roheline - on samad, mis Jamaica riigilipul.

Sellise koosseisuga koalitsiooni pole varem Saksamaa ajaloos olnud.

Samas oleks see ainus potentsiaalne parlamendienamust omav koalitsioon, sest senise suurkoalitsiooni - ehk Merkeli ja tema peamisteks rivaalideks olevate sotsiaaldemokraatide - jätkumise on SPD ise välistanud. Sotsiaaldemokraadid said halvima valimistulemuse pärast 1933. aastat ning soovivad seetõttu asuda opositsiooni juhtparteiks. Paljud erakonna liikmed on suurkoalitsiooni kuulumist ehk Merkeli partneriks olemist partei viletsa tulemuse üheks peamiseks põhjuseks.

Märkimisväärne on ka see, et senise suure koalitsiooni jätkumist toetab vaid 26 protsenti valijatest.

Kuigi Merkeli erakond oli 24. septembril toimunud parlamendivalimiste võitjaks, oli nende võit loodetust väiksem ning sarnaselt sotsiaaldemokraatidele oli nende valimistulemus ajalooliselt kehv - kõige nõrgem saavutus pärast Teist maailmasõda.

Peale CDU/CSU ja SPD kasvatasid aga kõik teised parlamenti pääsenud erakonnad oma toetusnumbreid.

Suurimaks tõusjaks oli kolmanda koha saanud ja esimest korda Bundestagi pääsenud protestipartei Alternatiiv Saksamaale (AfD), mida kriitikud on süüdistanud paremäärmusluses. Samas on AfD võidurõõmu vähendanud see, et juba varem erakonnas kestnud sisetülid on pärast valimisi intensiivselt jätkunud.