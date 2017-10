Läti riigieelarve defitsiit on tänavu 0,2 protsendipunkti väiksem kui esialgu planeeritud, ütles rahandusministeeriumi kõneisik Aleksis Jarockis.

Möödunud aastal heaks kiidetud keskpika eelarve plaani kohaselt pidanuks Läti eelarve defitsiit 2017. aastal olema 1,1 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Läti uuendatud makromajanduslikku kasvuprognoosi ja tänavu esimese kaheksa kuu tulemusi arvesse võttes, prognoosib rahandusministeerium defitsiidiks aga 0,9 protsendi SKP-st.

Riigi majandusminister Arvils Aseradens ütles sel nädalal pärast koalitsiooni koostöönõukogu kohtumist, et rahandusministeerium prognoosib käesolevaks aastaks oodatust pisemat defitsiiti.

Rahandusministeerium teatas sead, kui arutati eelarvedistsipliini nõukogu noomitusi valitsusele. Nimelt leidis nõukogu, et Läti valitsus rikkus kolme nädala jooksul kolm korda eelarvedistsipliini seadust, vähendades panust Euroopa Liidu eelarvesse.

Läti valitsusel on plaanis kohtuda eelarvedistsipliini nõukogu esimehe Janis Platoga, et enne otsuse tegemist asja arutada. Aseradensi sõnul on koalitsiooni silmis rahandusministeeriumi plaan aga vastuvõetav.

19. septembril toimunud kabinetiistungil kaalusid Läti ministrid plaani kärpida riigi panust Euroopa Liidu eelarvesse 4 miljoni euro võrra ja riigivõla haldamisse 96 000 euro võrra. Eelarvedistsipliini nõukogu hinnangul oli käik õigusvastane.

Nõukogu on käigu vastu, kuna see vähendab lubatud eelarve kulutusi 4,1 miljoni euro võrra ning on seega vastuolus eelarve distsipliini seadusega.