Trump taotleb kongressilt Puerto Rico toetuseks 29 miljardit dollarit

Trump kavatseb taotleda 12,77 miljardit dollarit loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks ja 16 miljardi ulatuses Puerto Rico võlgade tühistamist, ütlesid ametnikud.

Trump külastas teisipäeval Puerto Ricot, lootes rõhutada valitsuse rolli pääste- ja abitöödel ning parandada oma varasemate reaktsioonide tekitatud kahju.

Osa Puerto Rico kohalikest võimudest ja elanikest on väljendanud pettumust, et USA keskvalitsus ei ole piisavalt kiiresti saart aidanud. Nördimust on äratanud ka Trumpi kommentaarid, milles ta on kriitikuid rünnanud.

Trumpi hinnangul on Puerto Rico pealinna San Juani meer Carmen Yulin Cruz väga vilets juht, kes pole suutnud alluvaid tegutsema suunata pärast orkaani põhjustatud laialdast kahju.

Suur osa San Juani elanikest on endiselt elektri ja kraaniveeta.