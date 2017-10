Kahtlused Trumpi ja Tillersoni omavaheliste suhete asjus tekkisid USA meedias taas kord pärast seda, kui USA president teatas pühapäeval Twitteris, et Tillerson raiskab oma aega, kui üritab Põhja-Koreaga läbirääkimiste eesmärgil kontakti saada.

"Ma ütlesin Rex Tillersonile, meie suurepärasele välisministrile, et ta raiskab oma aega, kui üritab Väikese Raketimehega läbi rääkida," kirjutas USA riigipea Twitteris. "Säästa oma energiat, Rex, me teeme seda, mis tuleb teha!"

...Save your energy Rex, we'll do what has to be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

Trump lisas hiljem, et "Raketimehega" viisakas olemine pole 25 aastat mingit tulemust andnud. "Miks peaks see nüüd töötama? Clinton kukkus läbi, Bush kukkus läbi ja Obama kukkus läbi. Mina ei kuku läbi."

Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

Trump tegi sellise avalduse vaid päeva pärast seda, kui Hiinas visiidil olnud Tillerson teatas, et Washingtonil on õnnestunud seada sisse kontakt Pyongyangiga uurimaks, kas sealne režiim on valmis alustama kõnelusi tuumaprogrammi teemal.

Mitmed analüütikud kritiseerisid Trumpi sellise avalduse eest ning leidsid, et sellisel viisil õõnestab president oma välisministri jalgealust. Väidetavatest pingetest Trumpi ja Tillersoni vahel on USA meedia kirjutanud ka varem.

USA meedia on käesoleval nädalal korduvalt kirjutanud sellest, et Tillerson võib tagasi astuda. Arvamusartiklites on aga märgitud, et ta võiks seda teha - pärast sellist kohtlemist presidendi poolt.

Tillerson: Pence ei pidanud mind ümber veenma, sest ma ei kaalunud tagasiastumist

Eriti palju tähelepanu pälvis NBC uudis, mille kohaselt olevat Tillerson juba suvel kaalunud tagasiastumist, sest talle ei olnud vastuvõetav Trumpi poolt skautidele peetud kõne sisu ja viis. Väidetavalt oli otsustavaks saanud asepresident Mike Pence'i sekkumine, kes veenis Tillersoni mitte tagasi astuma.

Tillerson rõhutas oma sõnavõtus korduvalt, et pole kunagi kavatsenud ametist tagasi astuda ning seetõttu ei pea ka paika väide, et Pence pidi teda kuidagi keelitama.

Samuti selgitas ta, et ta on "Washingtonis uus" ning talle on seetõttu võõras teiste tagarääkimine ja pidev kuulujuttude kommenteerimine. Näiteks keeldus ta sellel põhjusel kommenteerimast NBC uudises esitatud väidet, justkui oleks ta ühel kohtumisel ametnikega rääkinud Trumpist kui "nõdrameelsest" (inglise keeles "moron").

Välisminister rääkis veel ka seda, et välispoliitikat ajab administratsioon meeskonnana, ning ütles kiidusõnu rahandusminister Steven Mnuchini, kaitseminister James Mattise, ÜRO suursaadiku Nikki Haley ja ka president Trumpi kohta.

"Ma ei ole täna hommikul presidendiga rääkinud, minu teada on ta praegu teel Las Vegasesse," vastas ta küsimusele, kas president Trump soovis, et ta sellise pressikonverentsi korraldaks.

Pärast Tillersoni pressikonverentsi teatas president Twitteris, et NBC uudises sisalduvad väited on täielikult ümber lükatud ning tegu oli seetõttu puhtakujulise libauudisega.